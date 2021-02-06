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    Колыванов: Завтра Кокорин забьет два мяча и будет идолом Флоренции

    Футбол Фиорентина Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Бывший футболист футболист «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов рассказал, почему не надо чересчур обращать внимание на критику итальянских СМИ в адрес нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина после матча с «Интером» (0:2).

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Непросто входить в игру, когда твоя команда проигрывает со счетом 0:2. За 20 минут что-то создать очень сложно. Также, наверное, Кокорин находится не в самой оптимальной форме. Ну и вся команда играла не в лучший футбол. Доставить мяч до Кокорина вперед было очень сложно.

    Рад за Сашу — приехал в Италию, начал работать, вышел в первом матче. Но здесь даже обсуждать нечего: несколько раз мяча коснулся, ничего лишнего не сделал, но ничего и не изобрел. Выход состоялся, но изюминки какой-то не было. В этот день "Интер" на голову был сильнее "Фиорентины". Вся команда ничего не сделала, чтобы за последнее 20 минут создать проблемы "Интеру".

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    • Критика итальянцев? Я играл там 10 лет, они всегда такое пишут про каждого. Завтра Кокорин забьет два мяча и будет идолом во Флоренции. Не надо обращать на это внимания. Нужно терпеть, работать и делать всё, что от тебя требует главный тренер. У Кокорина еще будет время показать и доказать, что он хороший и нестандартный футболист», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

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