Российский вратарь Крицюк нанес серьезную травму защитнику «Порту»

«Белененсеш» дома принимал «Порту» в матче 17-го тура чемпионата Португалии (0:0).

На 87-й минуте встречи голкипер хозяев поля Станислав Крицюк столкнулся с игроком гостей Нану. В результате столкновения последний упал на газон и некоторое время лежал неподвижно. На поле сразу же выбежали врачи и выехала карета скорой помощи, которая доставила 26-летнего футболиста в больницу.

«Нану получил сотрясение головного мозга и травму спинного мозга с потерей сознания. На данный момент он стабилен, в сознании и уже ориентируется во времени и пространстве. Обследования, проведенные в больнице не выявили никаких изменений клинической степени тяжести. Он будет находиться под наблюдением в больнице», — говорится в заявлении пресс-службы «драконов».