АПЛ назвала кандидатов на звание лучшего игрока и тренера месяца

В АПЛ определяют лучших в номинациях «тренер месяца» и «игрок месяца». Во внимание берутся результаты января.

В списке кандидатов на звание лучшего менеджера месяца Микель Артета («Арсенал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Дэвид Мойес («Вест Хэм»), Грэм Поттер («Брайтон»).

За звание лучшего игрока января поборются Крейг Доусон («Вест Хэм»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», Бернд Лено («Арсенал»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Матеус Перейра («Вест Бромвич»), Букайо Сака («Арсенал») и Джон Стоунс («Манчестер Сити»).

Голосование будет проводиться до вечера 8 февраля. В голосовании примут участие капитаны команд, эксперты и болельщики.