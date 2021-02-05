ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антуан ГризманнНевероятный камбэк и возрождение Гризманна. «Барселона» одержала победу, которая придаст ей уверенности
  • 17:47
    • Россия получила официальное приглашение на ОИ-2022 в Пекине
  • 17:11
    • Объявлены полуфинальные пары Кубка Испании
  • 16:46
    • АПЛ назвала кандидатов на звание лучшего игрока и тренера месяца
  • 16:23
    • Поль Погба признан лучшим игроком МЮ в январе
  • 15:19
    • Голкипер «Аякса» дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил
    Все новости спорта

    АПЛ назвала кандидатов на звание лучшего игрока и тренера месяца

    Футбол АПЛ Футбол Англии Арсенал Вест Хэм Манчестер Сити Лестер Сити Вест Бромвич Астон Вилла Брайтон энд Хоув Альбион Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В АПЛ определяют лучших в номинациях «тренер месяца» и «игрок месяца». Во внимание берутся результаты января.

    Дэвид Мойес
    Дэвид Мойес

    В списке кандидатов на звание лучшего менеджера месяца Микель Артета («Арсенал»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Дэвид Мойес («Вест Хэм»), Грэм Поттер («Брайтон»).

    За звание лучшего игрока января поборются Крейг Доусон («Вест Хэм»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити», Бернд Лено («Арсенал»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Матеус Перейра («Вест Бромвич»), Букайо Сака («Арсенал») и Джон Стоунс («Манчестер Сити»).

    Голосование будет проводиться до вечера 8 февраля. В голосовании примут участие капитаны команд, эксперты и болельщики.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испортит ли «Интер» дебют Кокорина в Италии?
  • «Фиорентина» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Бавария» устроит погром в Берлине?
  • «Герта» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Кто выиграет битву лучших команд Чемпионшипа?
  • «Суонси» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    •  Играть Бонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.67
  • Экспресс дня 5 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Герта — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Суонси — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.62
  • Прогноз на матч Бенфика — Виктория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Штруфф — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Александрова — Канепи
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Синнер — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры