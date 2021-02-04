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    Поттер: «Брайтон» старался изо всех сил и победил «Ливерпуль»

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    Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер прокомментировал гостевую победу над «Ливерпулем» (1:0) в матче 22-го тура АПЛ.

    Грэм Поттер
    Грэм Поттер

    «Фантастический результат, фантастическая производительность. Мы проявляли мужество. Мы защищались как в последний раз. Мы остановили хорошую команду, не позволили им создать много моментов. Мы и сами неплохо атаковали.

    Здесь нужно соблюдать максимальную дисциплину. Огромная заслуга игроков, которые так много работали.

    Это непростое место для добычи очков. "Ливерпуль" очень силен. Мы старались изо всех сил и победили. Нечасто такой клуб, как мы, приходит сюда и побеждает», — сказал Поттер BT Sport.

    «Ливерпуль» опустился на четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ с 40 очками, а «Брайтон» набрал 24 пункта и вышел на 15 строку.

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