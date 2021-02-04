Поттер: «Брайтон» старался изо всех сил и победил «Ливерпуль»

Главный тренерпрокомментировал гостевую победу над(1:0) в матче 22-го тура АПЛ.

«Фантастический результат, фантастическая производительность. Мы проявляли мужество. Мы защищались как в последний раз. Мы остановили хорошую команду, не позволили им создать много моментов. Мы и сами неплохо атаковали.

Здесь нужно соблюдать максимальную дисциплину. Огромная заслуга игроков, которые так много работали.

Это непростое место для добычи очков. "Ливерпуль" очень силен. Мы старались изо всех сил и победили. Нечасто такой клуб, как мы, приходит сюда и побеждает», — сказал Поттер BT Sport.

«Ливерпуль» опустился на четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ с 40 очками, а «Брайтон» набрал 24 пункта и вышел на 15 строку.