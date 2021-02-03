«Ман Сити» продлил свою победную серию в АПЛ

В матче 22 тура английской Премьер-лигина выезде обыгралсо счетом 2:0.

«Горожане» еще в первом тайме оформили свои 2 гола. Счет открыл Габриэл Жезус, а удвоил преимущество Рахим Стерлинг.

Таким образом, победная серия гостей дошла до отметки в 8 матчей. При этом они не пропускают пятый поединок подряд.

Футбол. Англия. Премьер-лига Бёрнли — Манчестер Сити 0:2 Голы: 0:1 Габриэл Жезус (3'), 0:2 Рахим Стерлинг (38') Бёрнли: Ник Поуп (Joel Mumbongo, 78'), Мэттью Лоутон, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Эрик Питерс, Джек Корк (Дэйл Стивенс, 72'), Йоханн Берг Гудмундссон, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд (Josh Benson, 81'), Ник Поуп (Joel Mumbongo, 78'), Матей Выдра Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу (Александр Зинченко, 64'), Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Рияд Марез Предупреждения: Эдерсон Мораес (76'), Дэйл Стивенс (84'), Joel Mumbongo (87')

В таблице АПЛ «Ман Сити» лидирует, имея 47 очков и игру в запасе. «Бернли» на 16 месте с 22 баллами.