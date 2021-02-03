Хазенхюттль: «Саутгемптон» выстоял после 0:9 в первый раз и должен сделать это снова

Главный тренерпрокомментировал поражение от(0:9) в матче 22-го тура АПЛ.

«Потеряли игрока после трех минут в матче с таким соперником… Поздравляю "Манчестер Юнайтед", они нас переиграли и не прекращали забивать. Вторая красная карточка разочаровала сильнее, ведь у нас просто больше нет игроков.

Беднарек никого не убивал, но я не хочу говорить о судье. В прошлом туре он работал на VAR на нашей игре и отметился на ней. Это был глупый фол со стороны молодого парня, который все разрушил.

Мы приехали сюда с двумя вратарями в запасе, так что я хотел дать сыграть нескольким молодым ребятам. Но когда увидел, что происходит на поле, решил, что лучше их убрать, потому что 0:9 в дебютном матче — не лучший вариант. Во втором тайме мы старались не пропустить как только могли, но когда остались вдевятером, им было очень просто забивать.

Что я могу сказать? Это кошмарно, но мы выстояли после 0:9 в первый раз и должны сделать это снова. Тогда я говорил, что нам это больше не понадобится, но если такое происходит, нужно просто пережить это», — сказал Хазенхюттля BBC.

Напомним, что в октябре 2019 года «Саутгемптон» со счетом 0:9 проиграл «Лестеру».