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    Хазенхюттль: «Саутгемптон» выстоял после 0:9 в первый раз и должен сделать это снова

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    Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:9) в матче 22-го тура АПЛ.

    Ральф Хазенхюттль
    Ральф Хазенхюттль

    «Потеряли игрока после трех минут в матче с таким соперником… Поздравляю "Манчестер Юнайтед", они нас переиграли и не прекращали забивать. Вторая красная карточка разочаровала сильнее, ведь у нас просто больше нет игроков.

    Беднарек никого не убивал, но я не хочу говорить о судье. В прошлом туре он работал на VAR на нашей игре и отметился на ней. Это был глупый фол со стороны молодого парня, который все разрушил.

    Мы приехали сюда с двумя вратарями в запасе, так что я хотел дать сыграть нескольким молодым ребятам. Но когда увидел, что происходит на поле, решил, что лучше их убрать, потому что 0:9 в дебютном матче — не лучший вариант. Во втором тайме мы старались не пропустить как только могли, но когда остались вдевятером, им было очень просто забивать.

    Что я могу сказать? Это кошмарно, но мы выстояли после 0:9 в первый раз и должны сделать это снова. Тогда я говорил, что нам это больше не понадобится, но если такое происходит, нужно просто пережить это», — сказал Хазенхюттля BBC.

    Напомним, что в октябре 2019 года «Саутгемптон» со счетом 0:9 проиграл «Лестеру».

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