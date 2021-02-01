Коваленко: У меня есть мечта сыграть на «Донбасс Арене»

Новый полузащитник «Аталанты»дал первое интервью в футболке клуба.

«У меня есть мечта, которая не сбылась по понятно каким причинам, — я не сыграл на "Донбасс Арене". Я хочу, чтобы они вернулись в Донецк, чтобы они радовались футболу, как раньше, когда я был ребенком. Я кайфовал, когда приходил на стадион, и он собирался полный. Для меня было самой большой мечтой сыграть там.

Я надеюсь, что мы все-таки сыграем на "Донбасс Арене". Может быть, я сыграю против "Шахтера", а может быть, еще и вернусь сюда», — цитирует официальный сайт Коваленко «Шахтера» .