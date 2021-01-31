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    Гвардиола: Играть так стабильно, как мы, в декабре и январе — это фантастика

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    Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по случаю победы команды над «Шеффилд Юнайтед» (1:0) в матче АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    «Люди думают, что если мы в прошлом матче выиграли 5:0 (у "Вест Бромвича"), то и сейчас должны победить 5:0. Но это реальный мир, а не сказка.

    Сегодня вы видите, что "Шеффилд" на дне таблицы, и понимаете, насколько сильна АПЛ. У нас всегда проблемы с этим соперником, в каждом сезоне.

    Играть так стабильно, как мы, в декабре и январе — это фантастика. Мы еще потеряем очки, но вопрос в том, как мы с этим справимся. Каждая игра сложна, надеюсь, мы правильно отреагируем на неудачи, которые наверняка нас ждут впереди», — цитирует Гвардиолу ВВС.

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