Гвардиола: Играть так стабильно, как мы, в декабре и январе — это фантастика

Главный тренер «Ман Сити»дал комментарий по случаю победы команды над «Шеффилд Юнайтед» (1:0) в матче АПЛ.

«Люди думают, что если мы в прошлом матче выиграли 5:0 (у "Вест Бромвича"), то и сейчас должны победить 5:0. Но это реальный мир, а не сказка.

Сегодня вы видите, что "Шеффилд" на дне таблицы, и понимаете, насколько сильна АПЛ. У нас всегда проблемы с этим соперником, в каждом сезоне.

Играть так стабильно, как мы, в декабре и январе — это фантастика. Мы еще потеряем очки, но вопрос в том, как мы с этим справимся. Каждая игра сложна, надеюсь, мы правильно отреагируем на неудачи, которые наверняка нас ждут впереди», — цитирует Гвардиолу ВВС.