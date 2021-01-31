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    «Рубин» объявил о переходе Данченко в греческий АЕК

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    Защитник «Рубина» Олег Данченко перешел в греческий АЕК, сообщается на официальном сайте казанского клуба.

    Олег Данченко
    Олег Данченко

    Украинский футболист подписал с АЕК полноценный контракт. Условия сделки не разглашаются.

    В первой половине сезона Данченко выступал на правах аренды за «Уфу».

    «Олег Данченко перешёл в АЕК. Это не аренда — игрок перешёл в греческий клуб на постоянной основе. Сумма трансфера? Не знаю, переходом занимался Олег Яровинский (спортивный директор "Рубина"). Даже сроков не знаю.

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    • Переговоры прошли довольно быстро. Поступило предложение, которое устроило как клуб, так и игрока. Хотел бы поблагодарить "Уфу", они пошли нам навстречу», — сказал «Чемпионату» генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.

    Данченко перешел в «Рубин» летом 2019 года из донецкого «Шахтера».

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