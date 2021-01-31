«Рубин» объявил о переходе Данченко в греческий АЕК

Защитник «Рубина»перешел в греческий сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Украинский футболист подписал с АЕК полноценный контракт. Условия сделки не разглашаются.

В первой половине сезона Данченко выступал на правах аренды за «Уфу».

«Олег Данченко перешёл в АЕК. Это не аренда — игрок перешёл в греческий клуб на постоянной основе. Сумма трансфера? Не знаю, переходом занимался Олег Яровинский (спортивный директор "Рубина"). Даже сроков не знаю.

Переговоры прошли довольно быстро. Поступило предложение, которое устроило как клуб, так и игрока. Хотел бы поблагодарить "Уфу", они пошли нам навстречу», — сказал «Чемпионату» генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.

Данченко перешел в «Рубин» летом 2019 года из донецкого «Шахтера».