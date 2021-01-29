«Зенит» объявил о переходе Мусаева в «Рубин»

По информации портала Transfermarkt, казанский клуб заплатил за 22-летнего россиянина 500 тысяч евро. Игрок подписал трехлетний контракт.
«Все решалось во время первых сборов. Очень рад присоединиться к "Рубину", приняли очень хорошо.
Я сюда приехал работать, доказывать, все будет зависеть от меня. Буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь команде, чтобы оправдать ожидания.
Со Слуцким общались на днях, он поздравил меня с днем рождения, а сегодня уже более подробно поговорим. Я только прилетел, еще не успел встретиться», — приводит слова Мусаева пресс-служба казанцев.
Мусаев является воспитанником академии «Зенита». За взрослую команду он провел 21 матч, не отличившись голевыми действиями.
После 19 туров подопечные Леонида Слуцкого занимают девятое место, набрав 28 очков.
⚡️ОФИЦИАЛЬНО⚡️— «Рубин» Казань (@fcrk) January 29, 2021
🤝 Леон Мусаев подписал контракт и уже присоединился к «Рубину» на сборе в Белеке.
Соглашение рассчитано на пять лет.@zenit_spb, за который выступал Леон Мусаев, будет иметь право первоначального выкупа.
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