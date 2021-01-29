«Зенит» объявил о переходе Мусаева в «Рубин»

Пресс-служба питерскогообъявила о переходе опорного полузащитника

По информации портала Transfermarkt, казанский клуб заплатил за 22-летнего россиянина 500 тысяч евро. Игрок подписал трехлетний контракт.

«Все решалось во время первых сборов. Очень рад присоединиться к "Рубину", приняли очень хорошо.

Я сюда приехал работать, доказывать, все будет зависеть от меня. Буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь команде, чтобы оправдать ожидания.

Со Слуцким общались на днях, он поздравил меня с днем рождения, а сегодня уже более подробно поговорим. Я только прилетел, еще не успел встретиться», — приводит слова Мусаева пресс-служба казанцев.

Мусаев является воспитанником академии «Зенита». За взрослую команду он провел 21 матч, не отличившись голевыми действиями.

После 19 туров подопечные Леонида Слуцкого занимают девятое место, набрав 28 очков.