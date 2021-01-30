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    «Валенсия» без Черышева одолела «Эльче»

    «Валенсия» — «Эльче»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Валенсия Эльче Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 21-го тура чемпионата Испании «Валенсия» одержала домашнюю победу над «Эльче» со счетом 1:0.

    «Валенсия»
    «Валенсия»

    Единственный гол на 22-й минуте забил Даниэль Васс.

    Отметим, что на 35-й минуте Карлос Солер не реализовал пенальти в ворота гостей.

    Российский полузащитник валенсийцев Денис Черышев не попал в заявку на игру. По данным СМИ, хавбек почувствовал дискомфорт в мышцах.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Эльче 1:0
    Гол: 1:0 Даниэль Васс (22') Валенсия: Хауме, Тьерри Корреа, Габриэл Паулиста, Хосе Гайя, Уго Гильямон, Гонсалу Гуэдеш (Yunus Musah, 87'), Карлос Солер, Даниэль Васс, Урош Рачич, Ману Вальехо (Ли Кан Ин, 74'), Максимилиано Гомес Эльче: Edgar Badia, Diego Gonzalez, Gonzalo Verdu, Josan (Cifu, 46'), Антонио Барраган (Пере Милья, 46'), Johan Mojica, Ivan Marcone, Tete Morente, Raul Guti (Виктор Родригес, 81'), Эмилиано Ариэль Ригони (Гидо Каррильо, 77'), Lucas Boye Предупреждения: Gonzalo Verdu (3'), Антонио Барраган (33'), Tete Morente (42'), Ivan Marcone (48'), Diego Gonzalez (65'), Даниэль Васс (70'), Эмилиано Ариэль Ригони (74'), Виктор Родригес (90')

    В турнирной таблице Примеры «Валенсия» (23 очка) занимает 13-е место, «Эльче» (17) идет 19-м.

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