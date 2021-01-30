Интер — Беневенто: смотреть онлайн трансляцию 30.01.2021

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

Последний матч между собой: «Беневенто» — «Интер» 2:5 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Беневенто» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.62.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Интер»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Интер — Беневенто.

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