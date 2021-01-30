Интер — Беневенто: смотреть онлайн трансляцию 30.01.2021

Последний матч между собой: «Беневенто» — «Интер» 2:5 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Интер» — «Беневенто» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.62.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Интер»).
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Интер — Беневенто.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.