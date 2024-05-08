ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Факел» Сумасшедшая концовка не в пользу «Зенита». Команда Семака обострила борьбу за чемпионство «Реал» — «Бавария»ЛЧ. «Боруссия» надеется сдержать Мбаппе в Париже, «Бавария» — сломить проклятье «Сантьяго Бернабеу» Виктор ОсимхенТрансферный дайджест. 30 апреля — 6 мая
  • 00:02
    • «Кристал Пэлас» всухую разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
  • 22:31
    • ЦСКА и «Рубин» поделили очки в матче РПЛ
  • 22:27
    • Гол Миранчука обеспечил «Локомотиву» победу в матче с «Ростовом»
    Все новости спорта

    Сумеют ли «Химки» подняться на вершину?

    «Динамо» Махачкала — «Химки». Ставка (к. 2.49) и прогноз на футбол, Первая лига, 8 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Динамо-Махачкала Прогнозы на Химки Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Динамо» Махачкала — «Химки»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Талалаев
    8 мая в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Химки». Начало игры — в 19:30 мск. «Динамо» Махачкала — «Химки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 08 Мая 2024 года
    Динамо-Махачкала
  • Махачкала
    •  Динамо-Махачкала 19:30 Химки Химки
  • Московская область
    •

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: Махачкалинцы несутся в Премьер-лигу. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом команда имеет самые надежные тылы в первом дивизионе. В 30 матчах махачкалинцы пропустили лишь 14 раз.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла дежурные три балла. Подопечные Хасана Биджиева разгромили «Волгарь» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Махачкала победило 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, не пропустив ни одного.

    Вообще, сухая серия махачкалинцев выросла до 6 поединков. А вот с реализацией складывается не очень: всего 33 гола в 30 матчах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Прогнозы на ФНЛ

    Состояние команды: Весной динамовцы прибавили. Вот только отрыв от зоны стыков все еще зыбкий — всего 2 очка.

    С химчанами команда очно пересекалась лишь однажды. В матче первого круга «Динамо» Махачкала уступила с минимальным счетом.

    Очевидно, что команда Биджиева постарается преуспеть в атаке. В случае виктории дагестанцы поднимутся на 1 строчку таблицы.

    «Химки»

    Турнирное положение: Химчане не скрывают своих честолюбивых планов. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Химки» имеют самую высокую результативность в лиге. В 30 поединках первенства подмосковный клуб наколотил 50 мячей.

  • Худшая игра «Спартака» под руководством Слишковича. Автобус Илича сработал на ура
  • Реакция спортивных СМИ на нулевую ничью в матче «Пари НН» — «Спартак»
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда разжилась тремя очками. «Химки» перестреляли «Сокол» (5:4).

    Причем до того команда Андрея Талалаева переиграла «Торпедо» (2:1). Да и с КАМАЗом химчане справились, пусть и минимально.

    Действующий победный сериал из 4 матчей явно окрыляет. Да и по игре «Химки» смотрятся солиднее всех в лиге.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Химчане явно не собираются терять одно из проходных мест. Более того, мотиватор Талалаев явно настроит подопечных на победу в турнире.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Отличный сезон проводит форвард Александр Руденко. На его счету уже 11 результативных выстрелов в первенстве.

    В кадровом аспекте состав команды выглядит весьма качественно. С таким составом вполне можно идти в элиту!

    Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться тремя очками. «Химки» явно сыграют агрессивно в атаке.

    Статистика для ставок

    • Махачкалинцы не пропускали в 6 последних поединках

    • «Химки» победили в 4 своих последних матчах

    • У химчан лучшая атака в лиге (50 голов), у махачкалинцев — оборона (всего 14 пропущенных мячей)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Химки» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

    Прогноз: Химчане всеми силами бьются за лидерство в лиге, и явно будут активно атаковать.

    «Химки» имеют более слаженный состав, к тому же махачкалинцы не преуспевают в плане реализации.

    Ставка: Победа «Химок» за 2.49.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

    Ставка: Ничья за 3.13

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Андреева — Бадоса
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Ашхабад — Шагадам
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Миннен — Шнайдер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Тревизан — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Пахтакор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Дэвис — Кербер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Динамо Самарканд — Олимпик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч АГМК — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Оснабрюк — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Бешикташ — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.01
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Болтон — Барнсли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.83
  • Экспресс дня 7 мая
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Химки» с коэффициентом 2.49. Дата матча: 08.05.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «Химки» подняться на вершину?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры