8 мая в 24-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Химки». Начало игры — в 19:30 мск. «Динамо» Махачкала — «Химки»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: Махачкалинцы несутся в Премьер-лигу. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом команда имеет самые надежные тылы в первом дивизионе. В 30 матчах махачкалинцы пропустили лишь 14 раз.

Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла дежурные три балла. Подопечные Хасана Биджиева разгромили «Волгарь» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Махачкала победило 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, не пропустив ни одного.

Вообще, сухая серия махачкалинцев выросла до 6 поединков. А вот с реализацией складывается не очень: всего 33 гола в 30 матчах.

Не сыграют: Травмированных нет.

Прогнозы на ФНЛ

Состояние команды: Весной динамовцы прибавили. Вот только отрыв от зоны стыков все еще зыбкий — всего 2 очка.

С химчанами команда очно пересекалась лишь однажды. В матче первого круга «Динамо» Махачкала уступила с минимальным счетом.

Очевидно, что команда Биджиева постарается преуспеть в атаке. В случае виктории дагестанцы поднимутся на 1 строчку таблицы.

«Химки»

Турнирное положение: Химчане не скрывают своих честолюбивых планов. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Химки» имеют самую высокую результативность в лиге. В 30 поединках первенства подмосковный клуб наколотил 50 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре первенства команда разжилась тремя очками. «Химки» перестреляли «Сокол» (5:4).

Причем до того команда Андрея Талалаева переиграла «Торпедо» (2:1). Да и с КАМАЗом химчане справились, пусть и минимально.

Действующий победный сериал из 4 матчей явно окрыляет. Да и по игре «Химки» смотрятся солиднее всех в лиге.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: Химчане явно не собираются терять одно из проходных мест. Более того, мотиватор Талалаев явно настроит подопечных на победу в турнире.

Отличный сезон проводит форвард Александр Руденко. На его счету уже 11 результативных выстрелов в первенстве.

В кадровом аспекте состав команды выглядит весьма качественно. С таким составом вполне можно идти в элиту!

Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться тремя очками. «Химки» явно сыграют агрессивно в атаке.

Статистика для ставок

Махачкалинцы не пропускали в 6 последних поединках

«Химки» победили в 4 своих последних матчах

У химчан лучшая атака в лиге (50 голов), у махачкалинцев — оборона (всего 14 пропущенных мячей)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Химки» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

Прогноз: Химчане всеми силами бьются за лидерство в лиге, и явно будут активно атаковать.

«Химки» имеют более слаженный состав, к тому же махачкалинцы не преуспевают в плане реализации.

Ставка: Победа «Химок» за 2.49.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.13