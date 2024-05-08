«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: Махачкалинцы несутся в Премьер-лигу. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом команда имеет самые надежные тылы в первом дивизионе. В 30 матчах махачкалинцы пропустили лишь 14 раз.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла дежурные три балла. Подопечные Хасана Биджиева разгромили «Волгарь» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Динамо» Махачкала победило 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, не пропустив ни одного.
Вообще, сухая серия махачкалинцев выросла до 6 поединков. А вот с реализацией складывается не очень: всего 33 гола в 30 матчах.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Весной динамовцы прибавили. Вот только отрыв от зоны стыков все еще зыбкий — всего 2 очка.
С химчанами команда очно пересекалась лишь однажды. В матче первого круга «Динамо» Махачкала уступила с минимальным счетом.
Очевидно, что команда Биджиева постарается преуспеть в атаке. В случае виктории дагестанцы поднимутся на 1 строчку таблицы.
«Химки»
Турнирное положение: Химчане не скрывают своих честолюбивых планов. На текущий момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Химки» имеют самую высокую результативность в лиге. В 30 поединках первенства подмосковный клуб наколотил 50 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда разжилась тремя очками. «Химки» перестреляли «Сокол» (5:4).
Причем до того команда Андрея Талалаева переиграла «Торпедо» (2:1). Да и с КАМАЗом химчане справились, пусть и минимально.
Действующий победный сериал из 4 матчей явно окрыляет. Да и по игре «Химки» смотрятся солиднее всех в лиге.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Химчане явно не собираются терять одно из проходных мест. Более того, мотиватор Талалаев явно настроит подопечных на победу в турнире.
Отличный сезон проводит форвард Александр Руденко. На его счету уже 11 результативных выстрелов в первенстве.
В кадровом аспекте состав команды выглядит весьма качественно. С таким составом вполне можно идти в элиту!
Нет сомнений, что гости будут стремиться разжиться тремя очками. «Химки» явно сыграют агрессивно в атаке.
Статистика для ставок
- Махачкалинцы не пропускали в 6 последних поединках
- «Химки» победили в 4 своих последних матчах
- У химчан лучшая атака в лиге (50 голов), у махачкалинцев — оборона (всего 14 пропущенных мячей)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Химки» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.49. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.
- 2.07ПСЖ — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Химчане всеми силами бьются за лидерство в лиге, и явно будут активно атаковать.
«Химки» имеют более слаженный состав, к тому же махачкалинцы не преуспевают в плане реализации.
Ставка: Победа «Химок» за 2.49.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья за 3.13