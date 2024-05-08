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    Семак назвал существенный недостаток в игре «Зенита»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал причину неудачных результатов в недавних матчах РПЛ.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 27 туров, при этом опережая «Динамо» и «Краснодар» лишь на одно очко.

    «У нас стала хуже получаться атакующая игра против команд, которые глубоко обороняются. Алгоритм один — продолжать работать.

    Изменения в составе? Это будет зависеть от состояния игроков. Сейчас пауза между матчами позволит нам хотя бы немного поработать на тренировках и понять, кто из игроков заслуживает выйти на поле. Все самое интересное — еще впереди.

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    • Все ребята стараются приносить пользу команде. Нам хочется, чтобы наши нападающие забивали больше — у нас многое завязано на их результативности», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургской команды.

    В ближайшем матче «Зенит» сыграет против ЦСКА. Игра пройдет 11 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.

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