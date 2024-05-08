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    Слуцкий рассказал, когда Дзюба может перейти в «Шанхай Шэньхуа»

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    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, есть ли у нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы шанс перейти в его команду.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «В России многие не совсем верно понимают ситуацию с иностранными футболистами в китайских клубах. Рассказываю, как устроен здешний лимит.

    В прошлом сезоне клубам разрешалось заявлять на матч не более пяти иностранцев, а выпускать на поле одновременно — не более четырех. Сейчас можно использовать всех пятерых, но есть нюансы.

    Если ты заявляешь пять легионеров на сезон, то эта пятерка и остается у тебя до конца чемпионата. Даже если игрок получит травму или будет продан, его нельзя менять на другого иностранца.

    Согласитесь, в сравнении с РПЛ китайский лимит довольно жесткий. Поэтому легионеров здесь выбирают очень трепетно. Любая ошибка заметно ослабляет команду. Ведь иностранные футболисты как правило делают разницу.

  • Источник: Дзюба может перейти в «Шанхай» Слуцкого
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    • Так что, когда в российских СМИ каждую неделю отправляют Дзюбу в Китай, то забывают: при всем желании ни "Шанхай Шэньхуа", ни какой-либо другой клуб не сможет заявить Артема на нынешний сезон. Если Дзюба и появится в китайской Суперлиге, то не раньше января.

    Кстати, формально легионеров в команде может быть и шесть. Но дополнительная позиция предусмотрена только для игроков из Гонконга, Тайваня или Макао. И далеко не все клубы пользуются этой опцией», — приводит слова Слуцкого «Плеймейкер».

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