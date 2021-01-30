В матче 20 тура итальянской Серии А «Интер» сыграет с «Беневенто» на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало поединка в 22:45 мск. «Интер» — «Беневенто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Нерадзурри» занимают 2 место в турнирной таблице Серии А. У них 41 очко на счету, 12 побед, 5 ничьих и лишь 2 поражения.

В прошлом туре «Интер» не смог забить «Удинезе» (0:0), а перед этим обыграл «Ювентус» 2:0. 26 января команда сыграла матч с «Миланом» в четвертьфинале Кубка Италии и победила 2:1.

На своем поле «Интер» выиграл 6 поединков подряд в рамках чемпионата Италии. Всего у команды 7 побед дома в этом сезоне.

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Из-за травм не смогут сыграть Данило Д'Амброзио и Матиас Весино.

«Беневенто»

Гости занимают 11 место, набрав 22 очка. В чемпионате они не могут выиграть уже три матча подряд — 2 поражения и ничья.

«Беневенто» с разгромным счетом уступил «Аталанте» и «Кротоне». В обоих случаях счет был 1:4 в пользу соперника. 22 января состоялся последний матч команды, в котором она сыграла вничью с «Торино» (2:2).

У «ведьм» равная статистика поражений и побед на выезде в чемпионате Италии (по 4).

Паскуале Скьяттарелла, Марко Сау и Гаэтано Летиция пропустят игру своей команды.

Прогноз и ставка

1.25 и 11.0 букмекеры выставили на победу одной и другой команды, а на ничейный вариант они предлагают 6.60.

«Интер» показал отличные результаты в прошлых матчах. Победы над «Юве» и «Миланом» показывают, что подопечные Антонио Конте находятся в отличной форме. Также стоит учитывать победную серию хозяев на «Джузеппе Меацца».

«Интер» чаще всего забивает не менее двух голов и большая часть матчей команды в Серии А завершается с тоталом больше 2.5. Мы ставим на победу «Интера» при тотале больше 2.5 за 1.62.