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    Продолжит ли «Интер» свою победную серию в чемпионате?

    «Интер» — «Беневенто». Прогноз и ставка (к. 1.62) на футбол, Серия А, 30 января 2021 года

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    «Интер» — «Беневенто»: прогноз и ставка
    Ромелу Лукаку
    В матче 20 тура итальянской Серии А «Интер» сыграет с «Беневенто» на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало поединка в 22:45 мск. «Интер» — «Беневенто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Января 2021 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:45 Беневенто Беневенто
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.30
  • 2
  • 11.00
  • Ставка!
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    «Интер»

    «Нерадзурри» занимают 2 место в турнирной таблице Серии А. У них 41 очко на счету, 12 побед, 5 ничьих и лишь 2 поражения.

    В прошлом туре «Интер» не смог забить «Удинезе» (0:0), а перед этим обыграл «Ювентус» 2:0. 26 января команда сыграла матч с «Миланом» в четвертьфинале Кубка Италии и победила 2:1.

    На своем поле «Интер» выиграл 6 поединков подряд в рамках чемпионата Италии. Всего у команды 7 побед дома в этом сезоне.

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    Из-за травм не смогут сыграть Данило Д'Амброзио и Матиас Весино.

    «Беневенто»

    Гости занимают 11 место, набрав 22 очка. В чемпионате они не могут выиграть уже три матча подряд — 2 поражения и ничья.

    «Беневенто» с разгромным счетом уступил «Аталанте» и «Кротоне». В обоих случаях счет был 1:4 в пользу соперника. 22 января состоялся последний матч команды, в котором она сыграла вничью с «Торино» (2:2).

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    Прогноз и ставка

    1.25 и 11.0 букмекеры выставили на победу одной и другой команды, а на ничейный вариант они предлагают 6.60.

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    «Интер» показал отличные результаты в прошлых матчах. Победы над «Юве» и «Миланом» показывают, что подопечные Антонио Конте находятся в отличной форме. Также стоит учитывать победную серию хозяев на «Джузеппе Меацца».

    «Интер» чаще всего забивает не менее двух голов и большая часть матчей команды в Серии А завершается с тоталом больше 2.5. Мы ставим на победу «Интера» при тотале больше 2.5 за 1.62.

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