«Фиорентина» сообщила о переходе защитника «Наполи»

Очередным новичкомстал защитник «Наполи»

Французский футболист после успешного медосмотра перешел в клуб из Флоренции на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщается в официальном твиттере «Фиорентины».

В текущем сезоне Малькюи провел лишь два матча в рамках итальянской Серии А.

Малькюи перешел в «Наполи» в 2018 году из «Лилля» за 12 миллионов евро.

Напомним, ранее на этой неделе «Фиорентина» подписала контракт с Александром Кокориным.