«Фиорентина» сообщила о переходе защитника «Наполи»

Кевин Малькюи
globallookpress.com
Французский футболист после успешного медосмотра перешел в клуб из Флоренции на правах аренды.
Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщается в официальном твиттере «Фиорентины».
В текущем сезоне Малькюи провел лишь два матча в рамках итальянской Серии А.
Малькюи перешел в «Наполи» в 2018 году из «Лилля» за 12 миллионов евро.
Напомним, ранее на этой неделе «Фиорентина» подписала контракт с Александром Кокориным.
«Forza Viola!» 👋#ForzaViola 💜 #Fiorentina @KevzRose #Malcuit pic.twitter.com/GB2LCVGej2— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 28, 2021