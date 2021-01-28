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    «Фиорентина» сообщила о переходе защитника «Наполи»

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    Очередным новичком «Фиорентины» стал защитник «Наполи» Кевин Малькюи.

    Кевин Малькюи
    Кевин Малькюи

    Французский футболист после успешного медосмотра перешел в клуб из Флоренции на правах аренды.

    Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщается в официальном твиттере «Фиорентины».

    В текущем сезоне Малькюи провел лишь два матча в рамках итальянской Серии А.

    Малькюи перешел в «Наполи» в 2018 году из «Лилля» за 12 миллионов евро.

    Напомним, ранее на этой неделе «Фиорентина» подписала контракт с Александром Кокориным.

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