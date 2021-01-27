Официально: Кокорин — футболист «Фиорентины»

Нападающийстал игроком, сообщается на сайте клуба из Флоренции.

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Официальное представление 29-летнего форварда состоится вечером 27 января. Под данным СМИ, Кокорин подписал контракт с клубом до лета 2022-го года. Ориентировочная сумма сделка составила 4,5 миллиона евро.

Напомним, Кокорин перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне форвард провел восемь матчей в РПЛ, забил два гола отдал одну результативную передачу.