Официально: Кокорин — футболист «Фиорентины»

Александр Кокорин
acffiorentina.com
Официальное представление 29-летнего форварда состоится вечером 27 января. Под данным СМИ, Кокорин подписал контракт с клубом до лета 2022-го года. Ориентировочная сумма сделка составила 4,5 миллиона евро.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, АЛЕКСАНДР КОКОРИН! 🇷🇺⚜️— ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) January 27, 2021
Aleksandr Kokorin is a new Fiorentina player 🤝
Details 🔗 https://t.co/JasdnitCV1#ForzaViola 💜 #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard 🎨 pic.twitter.com/X5jTaRdcgB
Напомним, Кокорин перешел в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне форвард провел восемь матчей в РПЛ, забил два гола отдал одну результативную передачу.