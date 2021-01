Официально: Кокорин — футболист «Фиорентины»

Нападающийстал игроком, сообщается на сайте клуба из Флоренции.

Официальное представление 29-летнего форварда состоится вечером 27 января. Под данным СМИ, Кокорин подписал контракт с клубом до лета 2022-го года. Ориентировочная сумма сделка составила 4,5 миллиона евро.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, АЛЕКСАНДР КОКОРИН! 🇷🇺⚜️

Aleksandr Kokorin is a new Fiorentina player 🤝

