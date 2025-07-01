Дрейпер — Баэс. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Британец Джек Дрейпер сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Баэс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Дрейпер

Джек на этот раз приехал на домашний мэйджор в статусе одного из фаворитов турнира.

Ранее в этом сезоне британец не только закрепился в первой десятке рейтинга, но и дебютировал в топ-5.

В прошлом месяце Дрейпер дошел до полуфинала на турнире в Лондоне.

Это явно не тот результат, на который рассчитывал британский теннисист, проигравший в 1/2-й Иржи Легечке.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Но причиной поражения от чеха стали проблемы со здоровьем, беспокоившие Дрейпера в течение всего турнира.

На прошлой неделе Джек обыграл датчанина Хольгера Руне в рамках выставочного матча в Харлингеме.

Баэс

Себастьян тем временем пропустил все июньские турниры на траве.

В рамках подготовки к Уимблдону аргентинец провел лишь два выставочных матча.

В первом Баэс выиграл у соотечественника Камило Уго Карабельи, а во втором уступил австралийцу Алексею Попырину.

В прошлом году Баэс не выиграл ни одного матча на траве, проиграв на старте «пятисотника» в Лондоне, в Истборне и на Уимблдоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Дрейпер спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Баэса можно поставить за 17.50.

Прогноз: скорее всего, Джек начнет Уимблдон с разгромной победы. Интрига здесь отсутствует.

Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера + тотал геймов меньше 26,5 за 2.02.