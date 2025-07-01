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    Сможет ли Дрейпер разгромить Баэса?

    Дрейпер — Баэс. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Дрейпер — Баэс
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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Баэс, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Дрейпер

    Джек на этот раз приехал на домашний мэйджор в статусе одного из фаворитов турнира.

    Ранее в этом сезоне британец не только закрепился в первой десятке рейтинга, но и дебютировал в топ-5.

    В прошлом месяце Дрейпер дошел до полуфинала на турнире в Лондоне.

    Это явно не тот результат, на который рассчитывал британский теннисист, проигравший в 1/2-й Иржи Легечке.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Но причиной поражения от чеха стали проблемы со здоровьем, беспокоившие Дрейпера в течение всего турнира.

    На прошлой неделе Джек обыграл датчанина Хольгера Руне в рамках выставочного матча в Харлингеме.

    Баэс

    Себастьян тем временем пропустил все июньские турниры на траве.

    В рамках подготовки к Уимблдону аргентинец провел лишь два выставочных матча.

    В первом Баэс выиграл у соотечественника Камило Уго Карабельи, а во втором уступил австралийцу Алексею Попырину.

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    В прошлом году Баэс не выиграл ни одного матча на траве, проиграв на старте «пятисотника» в Лондоне, в Истборне и на Уимблдоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Дрейпер спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Баэса можно поставить за 17.50.

    Прогноз: скорее всего, Джек начнет Уимблдон с разгромной победы. Интрига здесь отсутствует.

    Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера + тотал геймов меньше 26,5 за 2.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дрейпер — Баэс?

    Матч Дрейпер — Баэс состоится 01 июля 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Дрейпер — Баэс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Дрейпера + тотал геймов меньше 26,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дрейпер — Баэс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Дрейпера + тотал геймов меньше 26,5» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дрейпер — Баэс?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дрейпер — Баэс?

    Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Дрейпер спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Баэса можно поставить за 17.50.

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