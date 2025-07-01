Дрейпер — Баэс. Ставка (к. 2.02) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Дрейпер
Джек на этот раз приехал на домашний мэйджор в статусе одного из фаворитов турнира.
Ранее в этом сезоне британец не только закрепился в первой десятке рейтинга, но и дебютировал в топ-5.
В прошлом месяце Дрейпер дошел до полуфинала на турнире в Лондоне.
Это явно не тот результат, на который рассчитывал британский теннисист, проигравший в 1/2-й Иржи Легечке.
Но причиной поражения от чеха стали проблемы со здоровьем, беспокоившие Дрейпера в течение всего турнира.
На прошлой неделе Джек обыграл датчанина Хольгера Руне в рамках выставочного матча в Харлингеме.
Баэс
Себастьян тем временем пропустил все июньские турниры на траве.
В рамках подготовки к Уимблдону аргентинец провел лишь два выставочных матча.
В первом Баэс выиграл у соотечественника Камило Уго Карабельи, а во втором уступил австралийцу Алексею Попырину.
В прошлом году Баэс не выиграл ни одного матча на траве, проиграв на старте «пятисотника» в Лондоне, в Истборне и на Уимблдоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, Дрейпер спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Баэса можно поставить за 17.50.
Прогноз: скорее всего, Джек начнет Уимблдон с разгромной победы. Интрига здесь отсутствует.
- 2.05Бонзи — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.91Рублев — Джере: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.11Димитров — Нисиока: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера + тотал геймов меньше 26,5 за 2.02.