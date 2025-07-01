Супер Нова — Ауда. Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 1 июля 2025 года

Супер Нова
Ауда
«Супер Нова»
Турнирное положение: «Супер Нова» сражается за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Супер Нова» на три очка опережает опасную зону. А вот отличились игроки команды 25 результативными ударами в 20 матчах.
Супер Нова — Ауда: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Супер Нова» не сумела обыграть «Метту» (1:1).
До того команда была бита мощной «Ригой» (0:2). Да и поединок с «Лиепаей» завершился досадной коллизией (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Супер Нова» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Супер Нова» на данном этапе выглядит бледновато. Команда не может победить уже 4 матча кряду.
Причем «Супер Нова» традиционно неудачно противостоит «Ауде». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается оторваться от опасной зоны.
«Ауда»
Турнирное положение: «Ауда» сражается за медали чемпионата. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Ауда» в 20 матчах чемпионата набрала 31 очко. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Ауда» уступила «Риге» (1:3).
До того команда потерпела поражение от РФШ (0:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть нестабильную «Гробиню» (2:1).
При этом «Ауда» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ауда» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 30 мячей в 20 поединках чемпионата Латвии.
При этом «Ауда» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот отставание от искомой третьей позиции минимальное.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом победила она в девяти матчах из 20.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Ауда» намеревается прервать свой двухматчевый пораженческий сериал.
Статистика для ставок
- «Ауда» в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Супер Нова» не побеждала в 4 последних поединках
- «Ауда» уступила в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ауда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.89.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.83 и 2.06.
- 1.73Интер — Флуминенсе: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.76Динамо — Белград: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.90Манчестер Сити — Аль-Хиляль Эр-Рияд: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Ауда» явно способна поднатореть в плане результатов, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальные гости явно сильнее одного из аутсайдеров, которому к тому же традиционно успешно противостоят.
Ставка: Победа «Ауды» в 1 тайме за 2.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.95