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    «Ауда» быстро добьётся своего

    Супер Нова — Ауда. Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 1 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшая лига Латвии
    Прогноз и ставки на «Супер Нова» — «Ауда»
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    «Ауда»
    1 июля в 21-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Супер Нова» и «Ауда». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Супер Нова» — «Ауда», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Латвия. Высшая лига 01 Июля 2025 года

    Супер Нова

  • Латвия. Высшая лига
    •  Супер Нова 18:00 Ауда

    Ауда

  • Кекава
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    «Супер Нова»

    Турнирное положение: «Супер Нова» сражается за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Супер Нова» на три очка опережает опасную зону. А вот отличились игроки команды 25 результативными ударами в 20 матчах.

    Супер Нова — Ауда: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Супер Нова» не сумела обыграть «Метту» (1:1).

    До того команда была бита мощной «Ригой» (0:2). Да и поединок с «Лиепаей» завершился досадной коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Супер Нова» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Супер Нова» на данном этапе выглядит бледновато. Команда не может победить уже 4 матча кряду.

    Причем «Супер Нова» традиционно неудачно противостоит «Ауде». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается оторваться от опасной зоны.

    «Ауда»

    Турнирное положение: «Ауда» сражается за медали чемпионата. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ауда» в 20 матчах чемпионата набрала 31 очко. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Ауда» уступила «Риге» (1:3).

    До того команда потерпела поражение от РФШ (0:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть нестабильную «Гробиню» (2:1).

    При этом «Ауда» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ауда» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 30 мячей в 20 поединках чемпионата Латвии.

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    При этом «Ауда» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот отставание от искомой третьей позиции минимальное.

    Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом победила она в девяти матчах из 20.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Ауда» намеревается прервать свой двухматчевый пораженческий сериал.

    Статистика для ставок

    • «Ауда» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «Супер Нова» не побеждала в 4 последних поединках

    • «Ауда» уступила в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ауда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.89.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.83 и 2.06.

    Прогноз: «Ауда» явно способна поднатореть в плане результатов, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости явно сильнее одного из аутсайдеров, которому к тому же традиционно успешно противостоят.

    Ставка: Победа «Ауды» в 1 тайме за 2.14.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.95

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Супер Нова — Ауда?

    Матч Супер Нова — Ауда состоится 01 июля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Супер Нова — Ауда?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Супер Нова — Ауда?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.14.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Супер Нова — Ауда?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Супер Нова — Ауда?

    Коэффициенты букмекеров: «Ауда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.89.

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