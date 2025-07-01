Супер Нова — Ауда. Ставка (к. 2.14) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 1 июля 2025 года

1 июля в 21-м туре чемпионата Латвии по футболу сыграют «Супер Нова» и «Ауда». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Супер Нова» — «Ауда», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Супер Нова»

Турнирное положение: «Супер Нова» сражается за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Супер Нова» на три очка опережает опасную зону. А вот отличились игроки команды 25 результативными ударами в 20 матчах.

Супер Нова — Ауда: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.603.651.82Бонус$1500

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Супер Нова» не сумела обыграть «Метту» (1:1).

До того команда была бита мощной «Ригой» (0:2). Да и поединок с «Лиепаей» завершился досадной коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Супер Нова» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Супер Нова» на данном этапе выглядит бледновато. Команда не может победить уже 4 матча кряду.

Причем «Супер Нова» традиционно неудачно противостоит «Ауде». В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается оторваться от опасной зоны.

«Ауда»

Турнирное положение: «Ауда» сражается за медали чемпионата. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Ауда» в 20 матчах чемпионата набрала 31 очко. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Ауда» уступила «Риге» (1:3).

До того команда потерпела поражение от РФШ (0:1). А вот чуть ранее она сумела переиграть нестабильную «Гробиню» (2:1).

При этом «Ауда» в 5 своих последних поединках добыла 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ауда» относительно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 30 мячей в 20 поединках чемпионата Латвии.

При этом «Ауда» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот отставание от искомой третьей позиции минимальное.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. При этом победила она в девяти матчах из 20.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Ауда» намеревается прервать свой двухматчевый пораженческий сериал.

Статистика для ставок

«Ауда» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Супер Нова» не побеждала в 4 последних поединках

«Ауда» уступила в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ауда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.83 и 2.06.

Прогноз: «Ауда» явно способна поднатореть в плане результатов, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости явно сильнее одного из аутсайдеров, которому к тому же традиционно успешно противостоят.

Ставка: Победа «Ауды» в 1 тайме за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.95