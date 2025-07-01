Синнер — Нарди. Ставка (к. 2.10) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Итальянцы Янник Синнер и Лука Нарди встретятся в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Нарди, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Синнер

Предыдущие несколько недель получились для Янника максимально непростыми в психологическом плане.

Итальянец долго приходил в себя после поражения от Карлоса Алькараса в финале Ролан Гаррос.

Но еще больше Синнера напрягает тот факт, что он проиграл пять предыдущих матчей против испанского теннисиста.

Также стоит отметить, что в прошлом месяце Синнер неудачно выступил на «пятисотнике» в Галле, проиграв во втором круге Александру Бублику.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

После 2021 года Синнер ни разу не проигрывал на Уимблдоне раньше четвертьфинала.

Нарди

Лука второй год подряд попал в основную сетку британского мэйджора.

В прошлом сезоне итальянец проиграл в первом круге аргентинцу Томасу Этчеверри со счетом 1:6, 4:6, 2:6.

В июне Нарди провел лишь один матч на траве, проиграв Билли Харрису в квалификации турнира в Истборне.

У Нарди пока что отрицательный баланс на траве — лишь две победы и шесть поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в этом матче букмекеры предлагают поставить на исход только с учетом форы.

Прогноз: скорее всего, Янник отдаст сопернику не больше пяти-шести геймов.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-10,0) за 2.10.