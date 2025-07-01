Синнер — Нарди. Ставка (к. 2.10) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Синнер
Предыдущие несколько недель получились для Янника максимально непростыми в психологическом плане.
Итальянец долго приходил в себя после поражения от Карлоса Алькараса в финале Ролан Гаррос.
Но еще больше Синнера напрягает тот факт, что он проиграл пять предыдущих матчей против испанского теннисиста.
Также стоит отметить, что в прошлом месяце Синнер неудачно выступил на «пятисотнике» в Галле, проиграв во втором круге Александру Бублику.
После 2021 года Синнер ни разу не проигрывал на Уимблдоне раньше четвертьфинала.
Нарди
Лука второй год подряд попал в основную сетку британского мэйджора.
В прошлом сезоне итальянец проиграл в первом круге аргентинцу Томасу Этчеверри со счетом 1:6, 4:6, 2:6.
В июне Нарди провел лишь один матч на траве, проиграв Билли Харрису в квалификации турнира в Истборне.
У Нарди пока что отрицательный баланс на траве — лишь две победы и шесть поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в этом матче букмекеры предлагают поставить на исход только с учетом форы.
Прогноз: скорее всего, Янник отдаст сопернику не больше пяти-шести геймов.
- 2.05Бонзи — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.91Рублев — Джере: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.02Дрейпер — Баэс: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
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Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-10,0) за 2.10.