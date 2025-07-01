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    Синнер устроит шоу в первом круге Уимблдона?

    Синнер — Нарди. Ставка (к. 2.10) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Нарди
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    Янник Синнер
    Итальянцы Янник Синнер и Лука Нарди встретятся в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Нарди, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Синнер

    Предыдущие несколько недель получились для Янника максимально непростыми в психологическом плане.

    Итальянец долго приходил в себя после поражения от Карлоса Алькараса в финале Ролан Гаррос.

    Но еще больше Синнера напрягает тот факт, что он проиграл пять предыдущих матчей против испанского теннисиста.

    Также стоит отметить, что в прошлом месяце Синнер неудачно выступил на «пятисотнике» в Галле, проиграв во втором круге Александру Бублику.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    После 2021 года Синнер ни разу не проигрывал на Уимблдоне раньше четвертьфинала.

    Нарди

    Лука второй год подряд попал в основную сетку британского мэйджора.

    В прошлом сезоне итальянец проиграл в первом круге аргентинцу Томасу Этчеверри со счетом 1:6, 4:6, 2:6.

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    • В июне Нарди провел лишь один матч на траве, проиграв Билли Харрису в квалификации турнира в Истборне.

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    У Нарди пока что отрицательный баланс на траве — лишь две победы и шесть поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в этом матче букмекеры предлагают поставить на исход только с учетом форы.

    Прогноз: скорее всего, Янник отдаст сопернику не больше пяти-шести геймов.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по геймам (-10,0) за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Синнер — Нарди?

    Матч Синнер — Нарди состоится 01 июля 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Синнер — Нарди?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Синнера с форой по геймам (-10,0).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Синнер — Нарди?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Синнера с форой по геймам (-10,0)» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Синнер — Нарди?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Синнер — Нарди?

    Коэффициенты букмекеров: в этом матче букмекеры предлагают поставить на исход только с учетом форы.

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    Синнер — Нарди: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 01.07.202513:00. Синнер устроит шоу в первом круге Уимблдона?
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