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    Димитров воспользуется проблемами Нисиоки?

    Димитров — Нисиока. Ставка (к. 2.11) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Димитров — Нисиока
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против японца Есихито Нисиоки в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Димитров — Нисиока, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 01 Июля 2025 года

    Григор Димитров

  • Болгария
    •  Григор Димитров 13:00 Йосихито Нисиока

    Йосихито Нисиока

  • Япония
    •

    Димитров

    Григор в этом сезоне еще ни разу не играл на траве.

    Свой предыдущий матч болгарский теннисист провел в конце мая, когда не смог завершить встречу с Итаном Куинном в первом круге Ролан Гаррос.

    Известно, что в матче против американца Димитрова беспокоила травма бедра.

    В середине июня Димитров планировал сыграть в Лондоне, но в последний момент снялся с турнира.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    По всей видимости, пока что Григор далек от своей оптимальной формы.

    Нисиока

    То же самое можно сказать и про японского теннисиста.

    Ранее в этом сезоне японский теннисист не смог завершить пять матчей.

    Проблемы начались еще в начале февраля, когда Нисиока  снялся по ходу матча с Каспером Руудом в четвертьфинале «пятисотника» в Далласе.

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    С тех пор Есихито провел лишь три полных матча.

    В одном из них Нисиока проиграл немцу Яннику Ханфману (4:6, 1:6) в квалификации «пятисотника» в Галле.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.16, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 5.10.

    Прогноз: оба теннисиста находятся не в лучшей форме, но, скорее всего, Григор обыграет японца. К слову, ранее болгарин всегда побеждал Нисиоку. Более того, в их предыдущих матчах Есихито не взял ни одного сета.

    Рекомендуемая ставка: победа Димитрова в трех сетах за 2.11.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Димитров — Нисиока?

    Матч Димитров — Нисиока состоится 01 июля 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Димитров — Нисиока?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Димитрова в трех сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Димитров — Нисиока?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Димитрова в трех сетах» с коэффициентом у букмекеров 2.11.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Димитров — Нисиока?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Димитров — Нисиока?

    Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.16, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 5.10.

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    Димитров — Нисиока: прогноз и ставка за 2.11, статистика, коэффициенты матча 01.07.202513:00. Димитров воспользуется проблемами Нисиоки?
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