Димитров — Нисиока. Ставка (к. 2.11) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Болгарин Григор Димитров сыграет против японца Есихито Нисиоки в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Димитров — Нисиока, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Димитров

Григор в этом сезоне еще ни разу не играл на траве.

Свой предыдущий матч болгарский теннисист провел в конце мая, когда не смог завершить встречу с Итаном Куинном в первом круге Ролан Гаррос.

Известно, что в матче против американца Димитрова беспокоила травма бедра.

В середине июня Димитров планировал сыграть в Лондоне, но в последний момент снялся с турнира.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

По всей видимости, пока что Григор далек от своей оптимальной формы.

Нисиока

То же самое можно сказать и про японского теннисиста.

Ранее в этом сезоне японский теннисист не смог завершить пять матчей.

Проблемы начались еще в начале февраля, когда Нисиока снялся по ходу матча с Каспером Руудом в четвертьфинале «пятисотника» в Далласе.

С тех пор Есихито провел лишь три полных матча.

В одном из них Нисиока проиграл немцу Яннику Ханфману (4:6, 1:6) в квалификации «пятисотника» в Галле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.16, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 5.10.

Прогноз: оба теннисиста находятся не в лучшей форме, но, скорее всего, Григор обыграет японца. К слову, ранее болгарин всегда побеждал Нисиоку. Более того, в их предыдущих матчах Есихито не взял ни одного сета.

Рекомендуемая ставка: победа Димитрова в трех сетах за 2.11.