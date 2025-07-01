Димитров — Нисиока. Ставка (к. 2.11) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2025 года

Григор Димитров
Йосихито Нисиока
Димитров
Григор в этом сезоне еще ни разу не играл на траве.
Свой предыдущий матч болгарский теннисист провел в конце мая, когда не смог завершить встречу с Итаном Куинном в первом круге Ролан Гаррос.
Известно, что в матче против американца Димитрова беспокоила травма бедра.
В середине июня Димитров планировал сыграть в Лондоне, но в последний момент снялся с турнира.
По всей видимости, пока что Григор далек от своей оптимальной формы.
Нисиока
То же самое можно сказать и про японского теннисиста.
Ранее в этом сезоне японский теннисист не смог завершить пять матчей.
Проблемы начались еще в начале февраля, когда Нисиока снялся по ходу матча с Каспером Руудом в четвертьфинале «пятисотника» в Далласе.
С тех пор Есихито провел лишь три полных матча.
В одном из них Нисиока проиграл немцу Яннику Ханфману (4:6, 1:6) в квалификации «пятисотника» в Галле.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Димитрова в этом матче можно поставить за 1.16, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 5.10.
Прогноз: оба теннисиста находятся не в лучшей форме, но, скорее всего, Григор обыграет японца. К слову, ранее болгарин всегда побеждал Нисиоку. Более того, в их предыдущих матчах Есихито не взял ни одного сета.
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Рекомендуемая ставка: победа Димитрова в трех сетах за 2.11.