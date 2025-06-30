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    Агент Писарского прокомментировал обвинения в адрес футболиста в ставке на матч

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    Футбольный агент Алексей Бобырь, представляющий интересы нападающего «Сочи» Владимира Писарского, высказался по поводу подозрений в адрес игрока.

    Владимир Писарский
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    Владимир Писарский

    Речь идёт о переходном матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский получил прямую красную карточку за грубый фол в центре поля при счёте 1:0.

    По информации, поступившей от букмекерских компаний, РФС получил сигнал о возможной ставке, якобы сделанной Писарским через посредника. КДК планирует рассмотреть дело 3 июля.

    «Мы ждём официального решения РФС. Писать, что он специально удалился — это странно. Если так подходить, любую красную карточку можно представить как сдачу матча. Всё не так, как описывают в СМИ», — заявил агент в интервью «Чемпионату».

    Ранее Писарский был дисквалифицирован за этот эпизод, но теперь может столкнуться с более серьёзными санкциями в случае подтверждения подозрений.

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