Агент Писарского прокомментировал обвинения в адрес футболиста в ставке на матч

Футбольный агент, представляющий интересы нападающего «Сочи», высказался по поводу подозрений в адрес игрока.

Речь идёт о переходном матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский получил прямую красную карточку за грубый фол в центре поля при счёте 1:0.

По информации, поступившей от букмекерских компаний, РФС получил сигнал о возможной ставке, якобы сделанной Писарским через посредника. КДК планирует рассмотреть дело 3 июля.

«Мы ждём официального решения РФС. Писать, что он специально удалился — это странно. Если так подходить, любую красную карточку можно представить как сдачу матча. Всё не так, как описывают в СМИ», — заявил агент в интервью «Чемпионату».

Ранее Писарский был дисквалифицирован за этот эпизод, но теперь может столкнуться с более серьёзными санкциями в случае подтверждения подозрений.