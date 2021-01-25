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    Геркус: В РПЛ нет модели, по которой можно было бы эффективнее продавать ТВ-права

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, почему у РПЛ нет возможности существенно увеличивать стоимость прав на показ матчей.

    Илья Геркус
    Илья Геркус

    «Я не согласен, когда люди говорят, что у нас маленький контракт на телеправа. Цена зависит от спроса и предложения. Если она такая, значит, такова сейчас реальность в нашей индустрии.

    Нужно исходить из того, сколько дают. А смотреть на другие страны и говорить, что они продают дороже... Так они и игроков выгоднее продают. Условно, наш самый дорогой футболист стоит 20 миллионов, а в той же Австрии — 60.

    Сейчас в России, по большому счету, нет модели, по которой можно было бы эффективнее продавать ТВ-права. Нельзя в одночасье увеличить стоимость ТВ-прав с 2 до 4 миллиардов рублей. Невозможно!

    Наш рынок существенно отличается по своей структуре от европейского. Мы только сейчас делаем первые шаги, и то больше в интернет-сервисе — онлайн-кинотеатры и так далее.

    Повторяю, нет спроса. Никто не обивает пороги в надежде приобрести права на показ матчей Премьер-лиги. Какой выход? Телеконтракт, конечно, не большой, но он и не маленький. Его можно развивать и продавать, убеждать партнеров, запускать рекламу, промокампании, снимать контент.

    Продукт нужно упаковать и убедить рынок в его привлекательности. Это кропотливая ежедневная работа. Нужно засучить рукава и ей заниматься. Инвестировать в нее время, ресурсы, менеджеров.

    Все разговоры о низком качестве нашего футбола необходимо убрать в сторону. Иначе как вы продадите ТВ-права?

    Сейчас укоренилось мнение, что российский футбол уступает европейскому. Так вот задача и заключается в том, чтобы убедить публику, что это не так, что у нас тоже есть свои козыри. Расскажите, чем хороша РПЛ, снимите сериалы, истории про игроков.

    Это очень серьезная работа по созданию бренда. Нужно пройти десятки шагов, совершить сотни действий. Повторюсь, это кропотливая ежедневная работа.

    Переманить на свою сторону инфлюенсеров, СМИ, экспертов. Все должны говорить, что наш футбол хорош, чтобы люди не представляли своей жизни без просмотра игрового тура. Тогда изменится цена. Альтернативы такому подходу нет», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

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