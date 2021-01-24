Гасперини: Это один из лучших матчей «Аталанты» при мне

Главный тренер «Аталанты»поделился впечатлениями после победы над(3:0) в 19-м туре Серии А.

«Иличич провел отличный матч, хотя были ситуации, когда он мог играть лучше. У всех была отличная игра.

Это одно из наших лучших выступлений при мне. Мы добились этого против лидеров Серии А, зимних чемпионов, но мы были лучше во всех отношениях, и это очень приятно.

После игры с "Ливерпулем", в которой мы дома пропустили пять мячей, мы усвоили уроки и внесли необходимые изменения. Мы сильнее прессингуем соперников, что позволяет нам лучше играть в обороне.

Мы хотим оставаться в первой четверке, потому что мы занимали третье место в течение двух лет подряд, и я думаю, что мы сможем сделать это снова.

Будет очень сложно, потому что "Интер", "Рома", "Наполи", "Милан" — все усилились. Если вы хотите заставить меня говорить о Скудетто, то у вас ничего не получится!», — сказал Гасперини Football Italia.

После 19 туров чемпионата Италии «Аталанта» набрала 36 очков и занимает четвертое место.