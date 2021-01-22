Точилин: Переход Кокорина в «Фиорентину» полезен для российского футбола

Бывший наставник «Сочи»прокомментировал переход форварда

«Разговоры о его отъезде давно ходили, и у него были устремления, как я понимаю, отправиться за рубеж.

Поэтому для меня его появление в "Фиорентине" неудивительно. Ему предоставлен хороший шанс.

То, что Кокорин уехал в Италию, полезно и для него, и для нашего футбола, мы же говорим, что хотим видеть больше наших футболистов в европейских клубах

Будем надеяться, что Кокорин адаптируется в новом клубе, быстро минует трудности, потому что у всех процесс освоения в новом коллективе происходит по-разному.

Многое зависит от самого Александра: с какими желаниями он туда едет? В плане коммуникаций не думаю, что у Кокорина будут проблемы», — цитирует Точилина «РИА Новости».

Напомним, что в августе Кокорин заключил контракт с московским «Спартаком» до 30 июня 2023 года.

В десяти матчах за красно-белых нападающий забил два мяча с пенальти и сделал две результативные передачи.