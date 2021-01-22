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    Точилин: Переход Кокорина в «Фиорентину» полезен для российского футбола

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    Бывший наставник «Сочи» Александр Точилин прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в «Фиорентину».

    Александр Точилин
    Александр Точилин

    «Разговоры о его отъезде давно ходили, и у него были устремления, как я понимаю, отправиться за рубеж.

    Поэтому для меня его появление в "Фиорентине" неудивительно. Ему предоставлен хороший шанс.

    То, что Кокорин уехал в Италию, полезно и для него, и для нашего футбола, мы же говорим, что хотим видеть больше наших футболистов в европейских клубах

    Будем надеяться, что Кокорин адаптируется в новом клубе, быстро минует трудности, потому что у всех процесс освоения в новом коллективе происходит по-разному.

    Многое зависит от самого Александра: с какими желаниями он туда едет? В плане коммуникаций не думаю, что у Кокорина будут проблемы», — цитирует Точилина «РИА Новости».

    Напомним, что в августе Кокорин заключил контракт с московским «Спартаком» до 30 июня 2023 года.

    В десяти матчах за красно-белых нападающий забил два мяча с пенальти и сделал две результативные передачи.

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