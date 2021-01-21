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    В Москве разрешили заполнять спортивные арены на 50 процентов

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    Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте объявил о подписании указа по смягчению коронавирусных ограничений.

    В Москве разрешили заполнять спортивные арены на 50 процентов
    В Москве разрешили заполнять спортивные арены на 50 процентов

    С 22 января в столице России спортивные арены смогут заполняться на 50% от общей вместимости.

    «Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений», — говорится в заявлении.

    Напомним, что сезон в РПЛ возобновляется в конце февраля. 27-го числа состоится первый матч в Москве. «Локомотив» сыграет с ЦСКА

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