Малафеев госпитализирован с поражением легких из-за коронавируса

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев госпитализирован с коронавирусом COVID-19.

«Сейчас будем мужа отправлять в больницу вместе с моим папой. Состояние ухудшилось. К сожалению, даже УЗИ показало у Славы большое поражение: одно легкое — 40%, другое — 65-70%, поэтому мы решили не медлить и обратились к госпитализации. Температура держится — 38 градусов», — сообщила в Instagram жена футболиста Екатерина.

На данный момент неизвестно, в каком состоянии пребывает футболист.

Напомним, что Малафеев выступал за «Зенит» с 1997 по 2016 год, провел в его составе 442 матча во всех турнирах.

За это время голкипер стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.