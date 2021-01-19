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    Избитый Кокориным и Мамаевым водитель увеличил исковые требования

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    На первом заседании Савеловского суда Москвы по иску водителя Виталия Соловчука к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву заявитель увеличил требования по компенсации после избиения на 80 тысяч рублей.

    Павел Мамаев и Александр Кокорин
    Павел Мамаев и Александр Кокорин

    Об этом сообщил адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, брата Александра Кокорина.

    «Судом было принято уточнение искового заявления, в масштабах иска оно не очень значительное — вместо 42 тысяч рублей компенсации потраченных на лечение средств истцом затребована сумма в 120 тысяч. Были представлены обосновывающие документы о том, что эти средства пошли на дополнительные процедуры для подготовки к операции на носу, а также на саму ринопластику», — приводит слова Барика «Р-Спорт».

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    • Следующее заседание суда назначено на 9 февраля.

    В мае 2019 года Пресненский суд Москвы за две драки в центре Москвы отправил Александра Кокорина, его брата Кирилла, Мамаева, а также их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев до полутора лет.

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