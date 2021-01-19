Избитый Кокориным и Мамаевым водитель увеличил исковые требования

На первом заседании Савеловского суда Москвы по иску водителяк футболистамзаявитель увеличил требования по компенсации после избиения на 80 тысяч рублей.

Об этом сообщил адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, брата Александра Кокорина.

«Судом было принято уточнение искового заявления, в масштабах иска оно не очень значительное — вместо 42 тысяч рублей компенсации потраченных на лечение средств истцом затребована сумма в 120 тысяч. Были представлены обосновывающие документы о том, что эти средства пошли на дополнительные процедуры для подготовки к операции на носу, а также на саму ринопластику», — приводит слова Барика «Р-Спорт».

Следующее заседание суда назначено на 9 февраля.

В мае 2019 года Пресненский суд Москвы за две драки в центре Москвы отправил Александра Кокорина, его брата Кирилла, Мамаева, а также их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев до полутора лет.