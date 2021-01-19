Избитый Кокориным и Мамаевым водитель увеличил исковые требования

Об этом сообщил адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, брата Александра Кокорина.
«Судом было принято уточнение искового заявления, в масштабах иска оно не очень значительное — вместо 42 тысяч рублей компенсации потраченных на лечение средств истцом затребована сумма в 120 тысяч. Были представлены обосновывающие документы о том, что эти средства пошли на дополнительные процедуры для подготовки к операции на носу, а также на саму ринопластику», — приводит слова Барика «Р-Спорт».
Следующее заседание суда назначено на 9 февраля.
В мае 2019 года Пресненский суд Москвы за две драки в центре Москвы отправил Александра Кокорина, его брата Кирилла, Мамаева, а также их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев до полутора лет.