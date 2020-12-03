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    Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева требует с игроков миллион рублей

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    Савеловский суд Москвы 14 декабря проведет беседу по иску водителя Виталия Соловчука к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву о взыскании 1 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

    Павел Мамаев и Александр Кокорин
    Павел Мамаев и Александр Кокорин

    Об этом сообщил адвокат Игорь Бушманов.

    «Соловчук просит взыскать 1 миллион рублей в счёт компенсации морального вреда, беседа назначена на 14 декабря.

    Я расцениваю его исковые требования как злоупотребление правом», — приводит слова адвоката Мамаева «Р-Спорт».

    По словам Бушманова, на имя Соловчука еще во время следствия был открыт счет, на нем до сих пор лежат 500 тысяч рублей, которые Мамаев готов выплатить в виде компенсации.

    В августе этого года три фигуранта о драках в центре Москвы в лице Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого были оправданы по «хулиганской» 213-й статье. А приговор Александра Кокорина был оставлен без изменений. 0

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