Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева требует с игроков миллион рублей

Савеловский суд Москвы 14 декабря проведет беседу по иску водителяк футболистамо взыскании 1 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Об этом сообщил адвокат Игорь Бушманов.

«Соловчук просит взыскать 1 миллион рублей в счёт компенсации морального вреда, беседа назначена на 14 декабря.

Я расцениваю его исковые требования как злоупотребление правом», — приводит слова адвоката Мамаева «Р-Спорт».

По словам Бушманова, на имя Соловчука еще во время следствия был открыт счет, на нем до сих пор лежат 500 тысяч рублей, которые Мамаев готов выплатить в виде компенсации.

В августе этого года три фигуранта о драках в центре Москвы в лице Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого были оправданы по «хулиганской» 213-й статье. А приговор Александра Кокорина был оставлен без изменений. 0