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    «Ренн» нанес поражение «Бресту»

    «Брест» — «Ренн»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Брест Ренн Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    «Ренн» нанес поражение «Бресту» в выездном матче 20-го тура французской Лиги 1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Бресте, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    По голу у победителей забили Бенжамен Буриго (7 минута) и Клеман Гренье (77, с пенальти).

    В составе проигравших отличился Франк Онора (4).

    Футбол. Франция. Лига 1
    Брест — Ренн 1:2
    Голы: 1:0 Франк Онора (4'), 1:1 Бенжамен Буриго (7'), 1:2 Клеман Гренье (пенальти) (77') Брест: Готье Ларсоннёр, Брендан Шардонне, Ромен Перро, Ронаэль Пьер-Габриэль (Жан-Кевин Дюверн, 89'), Кристоф Эрей, Харис Белькебла (Ромен Филиппото, 82'), Поль Бастьен Лан (Гаэтен Шарбонье, 88'), Франк Онора, Стив Мунье, Ирвин Кардона (Жеан Лукас, 78'), Ромен Февр Ренн: Ромен Сален, Жерзино Ньямси, Наиф Агер, Амари Траоре, Адриен Трюффер, Клеман Гренье, Эдуардо Камавинжа, Бенжамен Буриго (Фет Мауасса, 87'), Стивен Н'Зонзи, Жереми Доку, Мартен Терье Предупреждения: Бенжамен Буриго (56'), Кристоф Эрей (84')

    В турнирной таблице Лиги 1 «Ренн» занимает пятое место (36 очков), а «Брест» — 11-е (26 очков).

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