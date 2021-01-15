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    МЮ: Уэйн войдет в историю как один из величайших нападающих «Юнайтед»

    Футбол Футбол Англии Манчестер Юнайтед Чемпионшип Дерби
    В «Ман Юнайтед» отреагировали на сообщение о завершении игровой карьеры Уэйна Руни. Теперь бывший форвард «манкунианцев» будет работать главным тренером «Дерби Каунти».

    Уэйн Руни
    Уэйн Руни

    «Уэйн, несомненно, войдет в историю как один из величайших нападающих "Юнайтед" и английского футбола в общем.

    Уроженец Крокстета был неотъемлемой частью одной из самых знаковых команд в истории клуба, будучи ведущим игроком атаки наряду с Криштиану Роналду и Карлосом Тевесом, когда "МЮ" добился славы на внутренней и европейской аренах в 2008 году», — пишет пресс-служба «красных дьяволов».

    С 2004 по 2017 год Руни провел за «Юнайтед» 559 матча и забил 253 гола, став лучшим бомбардиром в истории клуба. С командой он 5 раз выиграл АПЛ, один раз кубок Англии, 3 раза Кубок лиги, 4 раза Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира.

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