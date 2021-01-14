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    СПАЛ одолел «Сассуоло» и сыграет с «Ювентусом» в Кубке Италии

    «Сассуоло» — СПАЛ: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Сассуоло Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 1/8 финала Кубка Италии «Сассуоло» потерпел домашнее поражение от выступающего в серии B СПАЛа — 0:2.

    На 49-й минуте гол забил Симоне Миссироли, а на 58-й — Лоренцо Дикманн.

    Второй тайм «Сассуоло» провел в меньшинстве. На 47-й минуте за грубую игру был удален сербский полузащитник Филип Джуричич.

    Футбол. Италия. Кубок
    Сассуоло — СПАЛ 0:2
    Голы: 0:1 Симоне Миссироли (49'), 0:2 Лоренцо Дикман (58') Сассуоло: Джанлука Педжоло, Марлон, Рожерио (Гиоргос Кирьякопулос, 85'), Федерико Пелузо, Мерт Мюльдюр, Жереми Бога (Nicolas Schiappacasse, 46'), Максим Лопес (Кан Айхан, 68'), Филип Джуричич, Педро Обьянг, Brian Oddei (Лукаш Гараслин, 68'), Джакомо Распадори СПАЛ: Этрит Бериша, Леонардо Серникола, Франческо Викари (Ненад Томович, 46'), Riccardo Spaltro (Лука Раньери, 68'), Симоне Миссироли, Алессандро Мургиа, Лоренцо Дикман, Marco D'Alessandro (Marco Sala, 68'), Серджо Флоккари, Федерико Ди Франческо (Demba Seck, 25'), Энрико Бриньола (Габриэл Стрефезза, 90') Предупреждение: Мерт Мюльдюр (66') Удаление: Филип Джуричич (47')

    В четвертьфинале СПАЛ сыграет на выезде против «Ювентуса». Матч ориентировочно запланирован на 27 января.

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