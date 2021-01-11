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    «Ювентус» в большинстве обыграл «Сассуоло»

    «Ювентус» — «Сассуоло»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Сассуоло Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Сассуоло» (3:1) в матче 17-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В концовке первого тайма гости остались в меньшинстве после удаления Педро Обьянга.

    Счет на 51-й минуте открыли туринцы после точного удара Данило.Семь минут спустя «Сассуоло» отыгрался — отличился Грегори Дефрель.

    На 82-й минуте автором победного гола стал Аарон Рэмси, а в компенсированное время все вопросы об исходе матча снял Криштиану Роналду.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Сассуоло 3:1
    Голы: 1:0 Данило (50'), 1:1 Грегоре Дефрель (58'), 2:1 Аарон Рэмси (82'), 3:1 Криштиану Роналду (90') Ювентус: Войцех Щенсны, Данило, Леонардо Бонуччи, Мерих Демирал, Gianluca Frabotta, Артур, Уэстон Маккенни (Аарон Рэмси, 19'), Федерико Кьеза (Федерико Бернардески, 86'), Родриго Бентанкур (Адриен Рабьо, 46'), Криштиану Роналду, Пауло Дибала (Деян Кулушевски, 42') Сассуоло: Андреа Консильи, Мерт Мюльдюр (Brian Oddei, 73'), Влад Кирикеш (Кан Айхан, 87'), Джанмарко Феррари, Гиоргос Кирьякопулос, Филип Джуричич (Максим Лопес, 46'), Педро Обьянг, Хамед Траоре, Мануэль Локателли, Грегоре Дефрель (Жереми Бога, 67'), Франческо Капуто (Йереми Тольян, 46') Предупреждения: Леонардо Бонуччи (13'), Джанмарко Феррари (17'), Родриго Бентанкур (35'), Gianluca Frabotta (71'), Деян Кулушевски (79') Удаление: Педро Обьянг (45')

    «Ювентус» после этой победы поднялся на четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» находится на седьмой строчке.

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