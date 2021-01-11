Журналист: «Спартак» выбрал Хендрикса из-за низкой стоимости. В ином случае трансфер трудно объяснить

Голландский журналист Voetbalzoneподелился своим мнением о трансфере полузащитника ПСВв московский

«Думаю, "Спартак" выбрал Хендрикса в основном из-за низкой стоимости. В противном случае этот трансфер трудно объяснить. Хендрикс — полезный и опытный игрок, но прежде всего это футболист со множеством ограничений. Если "Спартак" взял его с намерением задействовать в основном составе, то они ошиблись. А вот в качестве замены он будет действительно полезным, так как Хендрикс может играть и в средней линии, и в обороне.

Йоррит — игрок, который не делает каких-то сумасшедших вещей. Он сам знает, что ограничен во многих технических качествах, но всегда сохраняет хладнокровие. Он уверенно играет в пас левой ногой и умеет выбирать хорошую позицию на поле. Однако это не тот игрок, который физически очень силен или обладает большой скоростью.

Хендрикс — умный футболист, способный сыграть на разных позициях. В этом и его "добавочная стоимость". Про остальное я могу сказать предельно ясно: "Спартак" точно не выйдет на новый уровень с Хендриксом», — приводит слова обозревателя Sport24.