ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси вырвался в лидеры бомбардирской гонки ПримерыМесси и «Барселона» снова наслаждаются футболом
  • 01:11
    • ПСЖ разгромил «Брест», «Лион» спасся в матче с «Ренном»
  • 00:56
    • Гол Мактоминая вывел «МЮ» в 1/16 финала Кубка Англии
  • 00:52
    • «Реал» не справился с «Осасуной»
  • 00:47
    • «Милан» обыграл «Торино» на «Сан-Сиро»
  • 22:57
    • «Арсенал» выбил «Ньюкасл» из Кубка Англии
    Все новости спорта

    Почеттино прокомментировал дебютную победу с ПСЖ

    Футбол Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Брест Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился эмоциями после дебютной победы у руля парижан в матче 19-го тура Лиги 1 с «Брестом» (3:0).

    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино

    «Мы довольны результатом, это плоды усилий всех игроков. Но нам ещё многое предстоит исправить. Мы должны продолжать работать в соответствии с высокими стандартами. Мбаппе провёл хорошую игру. У него были шансы, жаль, что он не забил, но у него была действительно приличная игра.

    Предстоящая встреча с "Марселем"? Надеемся провести ещё одну достойную игру, создав для себя хорошие условия в турнирной таблице. Конечно, каждый раз, когда мы играем с "Марселем", мы просто обязаны побеждать», — цитирует Почеттино Goal.

    «Лион» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции набрав 40 очков, ПСЖ с отставанием в одно очко находится на второй строчке.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Интер» выиграть в Риме?
  • «Рома» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.86
    •
  • «Аякс» уйдет в отрыв?
  • «Аякс» — ПСВ. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Сможет ли «Ювентус» продлить победную серию?
  • «Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Бонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.96
  • Экспресс дня 10 января
  • Сегодня в 22:45
    •  3.86
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аякс — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Бирмингем
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Специя — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Стокпорт — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Уэска — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры