Почеттино прокомментировал дебютную победу с ПСЖ

Главный тренерподелился эмоциями после дебютной победы у руля парижан в матче 19-го тура Лиги 1 с(3:0).

«Мы довольны результатом, это плоды усилий всех игроков. Но нам ещё многое предстоит исправить. Мы должны продолжать работать в соответствии с высокими стандартами. Мбаппе провёл хорошую игру. У него были шансы, жаль, что он не забил, но у него была действительно приличная игра.

Предстоящая встреча с "Марселем"? Надеемся провести ещё одну достойную игру, создав для себя хорошие условия в турнирной таблице. Конечно, каждый раз, когда мы играем с "Марселем", мы просто обязаны побеждать», — цитирует Почеттино Goal.

«Лион» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции набрав 40 очков, ПСЖ с отставанием в одно очко находится на второй строчке.