«Милан» — «Торино»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 17-го тура чемпионата Италииодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 25-й минуте — отличился португальский нападающий Рафаэл Леау, которому ассистировал испанец Браим Диас.

На 36-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал ивуарийский хавбек Франк Кессье.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Торино 2:0 Голы: 1:0 Рафаэл Леау (25'), 2:0 Франк Кессье (пенальти) (36') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Симон Кьер, Самуэль Кастильехо, Сандро Тонали (Диогу Далот, 54'), Jens Petter Hauge (Дэниел Мальдини, 85'), Браим Диас (Хакан Чалханоглу, 60'), Франк Кессье, Рафаэл Леау (Златан Ибрагимович, 85') Торино: Сальваторе Сиригу, Бремер Глейсон, Лянцо, Армандо Иццо (Никола Мурру, 64'), Саша Лукич, Амер Гояк (Кароль Линетти, 46'), Рикардо Родригес (Симоне Дзадза, 64'), Уилфрид Синго, Томас Ринкон (Jacopo Segre, 76'), Андреа Белотти (Федерико Бонаццоли, 86'), Симоне Верди Предупреждения: Томас Ринкон (26'), Браим Диас (38'), Алессио Романьоли (41'), Сандро Тонали (45'), Диогу Далот (66'), Рафаэл Леау (80'), Давиде Калабрия (85')

«Милан» с 40 очками продолжает лидировать в таблице Серии А, а «Торино» с 12 очками — на 19-м месте.