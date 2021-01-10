«Фиорентина» — «Кальяри»: счет матча 1:0, обзор гола

В 17-м туре чемпионата Италии «Фиорентина» одержала домашнюю победу над «Кальяри» со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Душан Влахович, отличившийся на 72-й минуте.

Отметим, что на 37-й минуте полузащитник гостей Жоау Педру не реализовал пенальти.

Футбол. Италия. Серия А Фиорентина — Кальяри 1:0 Гол: 1:0 Душан Влахович (72') Фиорентина: Бартломей Дронговский, Никола Миленкович, Херман Песселья (Lucas Martinez, 38'), Игор де Пауло, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура, Мартин Касерес (Лоренцо Венути, 73'), Софьян Амрабат, Хосе Мария Кальехон (Борха Валеро, 82'), Эрик Пульгар, Душан Влахович (Кристиан Куаме, 82') Кальяри: Алессио Краньо, Диего Годин, Фабио Пизакане (Gabriele Zappa, 80'), Хараламбос Ликояннис, Себастьян Валюкевич, Раджа Найнгголан (Адам Уна, 80'), Рэзван Марин, Кристиан Олива (Альберто Черри, 86'), Риккардо Соттиль (Matteo Tramoni, 86'), Джованни Симеоне (Леонардо Паволетти, 80'), Жоао Педро Предупреждения: Кристиан Олива (53'), Кристиано Бираги (77'), Matteo Tramoni (86'), Леонардо Паволетти (90')

«Фиорентина» набрала 18 очков и поднялась на 12-е место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» опустился на 16-ю позицию (14).

17 января «фиалки» сыграют в гостях против «Наполи», а днем позже «Кальяри» на своем поле примет лидирующий в чемпионате «Милан».