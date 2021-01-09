«Спартак» подтвердил переход хавбека ПСВ

Йоррит Хендрикс
globallookpress.com
Ранее в голландских СМИ появилась информация, что 25-летний футболист ПСВ в ближайшее время перейдет в московский клуб.
«Договоренности между клубами и игроком достигнуты. Вопрос заключения сделки зависит от итогов медосмотра», — сказал Фетисов в комментарии «Спорт-Экспрессу».
В текущем сезоне Хендрикс провел 16 матчей за ПСВ и не отметился результативными действиями.
Его контракт с голландской командой действует до 30 июня 2021 года. Сообщалось, что московский клуб заплатит за игрока около 700 тысяч евро.