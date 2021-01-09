«Байер» — «Вердер»: счет матча 1:1, обзор голов

Леверкузенскийна своем поле сыграл вничью с бременским(1:1) в 15-м туре чемпионата Германии.

На 52-й минуте счет открыл турецкий защитник гостей Омер Топрак. На 73-й леверкузенцы отыгрались благодаря точному удару чешского форварда Патрика Шика.

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Вердер 1:1 Голы: 0:1 Омер Топрак (52'), 1:1 Патрик Шик (70') Байер: Лукаш Градецки, Жонатан Та, Александар Драгович, Эдмон Тапсоба, Дэйли Синкгравен (Ларс Бендер, 61'), Керем Демирбай, Надим Амири, Юлиан Баумгартлингер, Леон Бэйли, Патрик Шик, Мусса Диаби (Лукас Аларио, 62') Вердер: Иржи Павленка, Милош Велькович, Омер Топрак, Марко Фридль, Людвиг Аугустинсон, Kevin Moehwald (Романо Шмид, 81'), Теодор Гебре Селасси, Jean-Manuel Mbom, Максимилиан Эггештайн, Джошуа Сарджент (Niclas Fuellkrug, 81'), Тахит Чон (Дейви Зельке, 60') Предупреждения: Людвиг Аугустинсон (54'), Патрик Шик (67'), Jean-Manuel Mbom (88'), Керем Демирбай (89')

Эта ничья позволила бременскому клубу набрать 15 очков и подняться на 13-е место в Бундеслиге. «Байер» с 29 очками находится на 3-й строчке.

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В другом матче 15-го тура «Шальке» дома разгромил «Хоффенхайм» с результатом 4:0.

В составе хозяев хет-трик сделал 19-летний нападающий Мэттью Хоппе, отличившийся на 42-й, 57-й и 63-й минутах.

На 80-й минуте автором четвертого гола «Шальке» стал марокканец Амин Арит.

Футбол. Германия. Бундеслига Шальке 04 — Хоффенхайм 4:0 Голы: 1:0 Matthew Hoppe (42'), 2:0 Matthew Hoppe (57'), 3:0 Matthew Hoppe (63'), 4:0 Амин Арит (80') Шальке 04: Ralf Faehrmann, Озан Кабак, Матия Настасич, Зеад Колашинац, Тимо Беккер, Суат Сердар, Бенжамен Стамбули, Амин Арит (Ахмед Кутуджу, 88'), Алессандро Шёпф (Бенито Раман, 68'), Марк Ут (Бастиан Очипка, 73'), Matthew Hoppe (Malick Thiaw, 88') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Кевин Фогт, Marco John, Мелайро Богард, Стефан Пош, Ила Бебу, Кристоф Баумгартнер, Диади Самассеку (Касим Адамс, 61'), Мият Гачинович, Андрей Крамарич, Исак Бельфодиль (Sargis Adamyan, 61') Предупреждения: Мелайро Богард (13'), Озан Кабак (24'), Андрей Крамарич (42'), Мият Гачинович (50'), Кристоф Баумгартнер (52'), Марк Ут (71')

Клуб из Гельзенкирхена одержала первую победу в нынешнем чемпионате после четырех ничьих и десяти поражений и поднялся с последнего 18-го места таблицы на 17-е, набрав семь очков.

«Хоффенхайм» опустился на 14-е место, оставшись с 15 очками.

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Матч 15-го тура «Унион Берлин» — «Вольфсбург» завершился с результатом 2:2.

На голы Шералдо Бекера и Роберта Андриха гости ответили точными ударами Ренато Штеффена и Ваутера Вегхорста, реализовавшего пенальти.

На 50-й минуте судья показал красную карточку полузащитнику гостей Максимилиану Арнольду.

Футбол. Германия. Бундеслига Унион — Вольфсбург 2:2 Голы: 0:1 Ренато Штеффен (10'), 1:1 Шеральдо Бекер (29'), 2:1 Роберт Андрих (52'), 2:2 Ваутер Вегорст (пенальти) (65') Унион: Андреас Люте, Марвин Фридрих, Флориан Хюбнер, Робин Кнохе, Кристофер Ленц, Кристофер Триммель, Роберт Андрих, Маркус Ингвартсен (Akaki Gogia, 86'), Себастьян Грисбек (Юлиан Рюэрсон, 86'), Тайво Авонийи (Седрик Тойхерт, 77'), Шеральдо Бекер (Мариус Бюльтер, 77') Вольфсбург: Коэн Кастельс, Пауло Силва, Боте Баку (Виллиам, 90'), Джон Энтони Брукс, Марин Понграчич (Жозуа Гилявоги, 46'), Йосип Брекало (Кевин Мбабу, 66'), Ренато Штеффен, Ксавер Шлагер, Максимилиан Арнольд, Янник Герардт, Ваутер Вегорст Предупреждения: Ваутер Вегорст (57'), Маркус Ингвартсен (65'), Флориан Хюбнер (70'), Робин Кнохе (90') Удаление: Максимилиан Арнольд (50')

В следующем туре «Шальке» на выезде сыграет с «Айнтрахтом», «Байер» — с «Унионом», «Вердер» на своем поле примет «Аугсбург», а «Хоффенхайм» — «Арминию».