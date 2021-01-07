В «Химках» заявили о желании сохранить Логашова и Долгова

Министр спорта Московской областиоценил игру арендованныхиззащитникаи нападающего

«Долгов забил победный гол в матче с "Локомотивом". Вопросов к нему и Арсению Логашову нет.

У нас вообще сейчас хороший коллектив, Игорь Геннадьевич Черевченко поставил игру всего за два с половиной месяца. Думаю, такого давно не было.

Мы максимально хотим сохранить состав, но пока с "Ростовом" по выкупу Логашову и Долгову не общались, посмотрим», — сказал Терюшков «Спорт-Экспрессу».

В текущем сезоне 29-летний Логашов провел 10 матчей за «Химки», у 22-летнего Долгова — 7 игр, один гол и одна результативная передача. 0