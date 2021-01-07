ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кьеза стал героем матча«Ювентус» одолел «Милан» за счет резерва и лучших новичков
  • 23:46
    • Дания будет бойкотировать ЧМ по хоккею, если турнир пройдет в Белоруссии
  • 19:34
    • «Авангард» победил «Северсталь»
  • 19:19
    • «Магнитка» на выезде обыграла «Торпедо»
  • 19:11
    • СКА проиграл «Локомотиву» в Ярославле
  • 18:55
    • Зидан может пропустить матч с «Осасуной» из-за случая коронавируса в своем окружении
    Все новости спорта

    В «Химках» заявили о желании сохранить Логашова и Долгова

    Футбол Химки Ростов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Министр спорта Московской области Роман Терюшков оценил игру арендованных «Химками» из «Ростова» защитника Арсения Логашова и нападающего Александра Долгова.

    Арсений Логашов и Александр Долгов
    Арсений Логашов и Александр Долгов

    «Долгов забил победный гол в матче с "Локомотивом". Вопросов к нему и Арсению Логашову нет.

    У нас вообще сейчас хороший коллектив, Игорь Геннадьевич Черевченко поставил игру всего за два с половиной месяца. Думаю, такого давно не было.

    Мы максимально хотим сохранить состав, но пока с "Ростовом" по выкупу Логашову и Долгову не общались, посмотрим», — сказал Терюшков «Спорт-Экспрессу».

    В текущем сезоне 29-летний Логашов провел 10 матчей за «Химки», у 22-летнего Долгова — 7 игр, один гол и одна результативная передача. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Браге будет «низовой» матч?
  • «Брага» — «Маритиму». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Опозорится ли команда Черышева в Кубке Испании?
  • «Еклано» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • «Ливерпуль» снова проиграет «Астон Вилле»?
  • «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    Комментарии
    • Играть Бонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.53
  • Экспресс дня 8 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Брага — Маритиму
  • Футбол
  • Сегодня в 00:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Боруссия М — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Эвертон — Ротерхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Милуоки — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Фамаликан — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Йокерит — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры