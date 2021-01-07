Рой Кин: Фернандеш ничего не сделал в мачте с «Сити». Лучшие игроки проявляют себя в больших матчах

Бывший игрок и капитан «Манчестер Юнайтед»раскритиковал выступлениев матче полуфинала Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (0:2).

«Выигрывать трофеи в футболе — нелегко. Фернандеша очень хвалят, в последнее время его сравнивают с такими игроками, как Кантона, но Кантона выигрывал трофеи.

Фернандеш же в матче с "Сити" особо ничего не сделал. Лучшие игроки проявляют себя в больших матчах, и Кантона делал это, чтобы завоевывать титулы. Нынешнему "МЮ" таких игроков не хватает.

Им нужны еще один или два игрока, им нужен менталитет и уверенность в победе в полуфинале, чтобы преодолеть черту», — цитирует Кина Sky Sports. 0