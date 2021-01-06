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    «Рубин» проведет восемь контрольных матчей на зимних сборах

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    Пресс-служба «Рубина» сообщила, что на трех зимних сборах в Турции у казанской команды запланированы восемь товарищеских матчей.

    «Рубин»
    «Рубин»

    Во время первого сбора казанцы 21 января встретятся с «Партизаном», а 24-го числа сыграют против «Сочи».

    На втором сборе собперниками казанской команды должны стать «Химки» (2 февраля), московское «Динамо» (5 февраля) и «Нижний Новгород» (9 февраля).

    На третьем «Рубин» дважды сыграет с «Ротором» (18 и 21 февраля), а также проведет встречу против «Урала» (15 февраля).

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