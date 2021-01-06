«Рубин» проведет восемь контрольных матчей на зимних сборах

Пресс-службасообщила, что на трех зимних сборах в Турции у казанской команды запланированы восемь товарищеских матчей.

Во время первого сбора казанцы 21 января встретятся с «Партизаном», а 24-го числа сыграют против «Сочи».

На втором сборе собперниками казанской команды должны стать «Химки» (2 февраля), московское «Динамо» (5 февраля) и «Нижний Новгород» (9 февраля).

На третьем «Рубин» дважды сыграет с «Ротором» (18 и 21 февраля), а также проведет встречу против «Урала» (15 февраля).

12 января начинаем первый сбор после зимней паузы🏋️‍♂️

В январе нашей команде предстоит сыграть два контрольных матча:

21 января — «Партизан» 🇷🇸

24 января — «Сочи» 🇷🇺

👉 https://t.co/9JiGUNRxa0 pic.twitter.com/HrWml6ij9u — «Рубин» Казань (@fcrk) January 6, 2021

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