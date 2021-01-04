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    «Манчестер Сити» хочет подписать Рамоса

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    «Манчестер Сити» заинтересован в услугах защитника «Реала» Серхио Рамоса, информирует ESPN.

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос

    По информации издания, «горожане» внимательно следят за ситуацией, сложившейся вокруг испанца в мадридском клубе.

    Действующий контракт Рамоса с «Реалом» рассчитан до следующего лета. С 1 января он имеет право вести переговоры с другими клубами.

    В «Сити» понимают, что сделку будет трудно осуществить, однако в клубе убеждены, что 34-летний игрок еще сможет выступать на высоком уровне. Вариант с подписанием испанца видится клубу интересным, поскольку этот игрок сможет добавить лидерских качеств команде.

    Отмечается, что «Манчестер Сити» готов удовлетворить финансовые запросы защитника. 0

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