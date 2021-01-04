В Уругвае назвали дискриминацией дисквалификацию Кавани

Уругвайский профсоюз футболистов (AFU) осудил Футбольную ассоциацию Англии (FA) за дисквалификацию нападающего «Манчестер Юнайтед»

Кавани был дисквалифицирован на три матча оштрафован на 100 тысяч фунтов за слово «негрито».

«Мы осуждаем решение Футбольной ассоциации Англии. Это далеко от борьбы с расизмом, FA сама совершила дискриминирующий поступок по отношению к культуре и образу жизни уругвайцев. Эти санкции демонстрируют предвзятый, догматичный и этноцентричный взгляд FA, позволяющий лишь субъективные интерпретации, которые исключают контекст.

Эдинсон Кавани не совершил ничего, что можно было бы интерпретировать как расизм. Он просто употребил популярное в Латинской Америке выражение, которое используют, чтобы с любовью обратиться к близкому человеку или другу.

То, как это было интерпретировано представителями Футбольной ассоциации Англии, — настоящая дискриминация, которая достойна настоящего порицания, это идет против уругвайской культуры.

Мы хотели бы публично защитить безупречную репутацию Эдинсона Кавани и, конечно, культуру нашей страны. Мы выступаем против любой формы дискриминации. Однако, к сожалению, Футбольная ассоциация Англии продемонстрировала невежество и презрение к многообразию мировых культур, вынеся такой вердикт. Мы поддерживаем основы антирасистских правил, но они неприменимы в данном случае.

Мы просим немедленно отменить наказание, наложенное на Эдинсона Кавани и восстановить его доброе имя», — говорится в заявлении. 0