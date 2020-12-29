ЦСКА сообщил об уходе Онопко и Овчинникова

объявил на своем официальном сайте об уходе из команды тренеров

Оба специалиста покидают столичный клуб в связи с истечением срока контрактов.

«В связи с истечением срока контрактов клуб покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко. благодарит Сергея Ивановича и Виктора Савельевича за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в заявлении ЦСКА.

Онопко работал в ЦСКА с 2009 года, Овчинников — с 2014-го.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА не планирует увольнять главного тренера команды Виктора Гончаренко.

⚡ В связи с истечением срока контрактов #ЦСКА покинули Сергей Овчинников и Виктор Онопко.

ПФК ЦСКА благодарит Сергея Ивановича и Виктора Савельевича за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!https://t.co/cODzmp3I5R pic.twitter.com/lPcFl4BAL0 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 29, 2020

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