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    Источник: ЦСКА отправится зимние сборы под руководством Гончаренко

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    ЦСКА отправится на зимние сборы под руководством нынешнего главного тренера команды, Виктора Гончаренко, сообщает Bobsoccer.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    По информации источника, армейцы будут работать в испанском Кампоаморе, где проводят зимние сборы уже несколько лет подряд. Дата начала первого сбора — 17 января.

    Ранее появлялась информация о том, что Гончаренко покинет пост главного тренера ЦСКА перед зимней паузой.

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