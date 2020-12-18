Источник: ЦСКА отправится зимние сборы под руководством Гончаренко

отправится на зимние сборы под руководством нынешнего главного тренера команды, сообщает Bobsoccer.

По информации источника, армейцы будут работать в испанском Кампоаморе, где проводят зимние сборы уже несколько лет подряд. Дата начала первого сбора — 17 января.

Ранее появлялась информация о том, что Гончаренко покинет пост главного тренера ЦСКА перед зимней паузой.

Дебютный официальный матч в 2021 году ЦСКА проведет на своем поле против «СКА-Хабаровск» в рамках 1/8 финала Кубка России. Поединок 20-го тура РПЛ у «армейцев» на поле «Локомотива», предварительная дата — 27 февраля. 0