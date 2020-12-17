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    Гончаренко: Остаюсь ли я главным тренером ЦСКА? Я же здесь, с вами

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после победы в матче 19-го тура против «Ростова» (3:1).

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Что сказал ребятам? Да традиционно: их работа — играть, моя — тренировать. Сегодня я доволен игрой, команда меня порадовала», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

    На вопрос о сообщениях СМИ об уходе Гончаренко из команды даже в случае победы в Ростове белорусский специалист отреагировал так:

    «Могу сказать то же, что сказал до матча. Моя работа — тренировать, а ваша — комментировать, распространять информацию. Остаюсь ли я главным тренером ЦСКА? Я же здесь, с вами.

    Для нас хорошо сложилась первая часть сезона в плане результата и структуры. Достаточно длинная часть. Мы вышли из отпуска в мае, с тех пор игры продолжались без остановки и пауз.

    Это очень тяжело, футболисты получили большую нагрузку. Пока мы к этому не привыкли», — сказал он.

    ЦСКА ушел на зимнюю паузу на втором месте, уступая «Зениту» четыре очка. 0

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