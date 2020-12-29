Кержаков — о ФНЛ: У меня не было ожиданий, которые не совпали с реалиями

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков рассказал, изменилось ли у него мнение о ФНЛ с тех пор, как он возглавил клуб из Томска.

«У меня не было ожиданий, которые не совпали с реалиями. Я попал в эту лигу, вижу, как играют команды, какой уровень игры, организации матчей, судейства.

Единственное, спустя два с половиной месяца работы главным тренером могу сказать, что „Томь“ практически ни разу не уступала сопернику. Это не хвастовство. Может, есть всего два матча, в которых мы заслуженно проиграли», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Томи».

«Томь» занимает 21-е место в таблице ФНЛ после 26-ти туров. 0