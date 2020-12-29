ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месут ОзилТрансферный дайджест. 22-28 декабря
  • 08:11
    • «Денвер» одержал победу над «Хьюстоном», «Оклахома» проиграла «Юте»
  • 07:33
    • Месси и Суарес в 2022 году могут воссоединиться в клубе Бекхэма
  • 22:44
    • Павлова и Елисеев выиграли «Рождественскую гонку»
  • 22:30
    • «Челси» не справился с «Астон Виллой»
  • 22:05
    • «Динамо» забросило шесть безответных шайб «Спартаку»
    Все новости спорта

    Ибрагимович купил участок леса в Швеции за три миллиона евро

    Футбол Футбол Италии Серия A Милан Между тем Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович приобрел участок леса в Швеции, сообщает Football Italia.

    Златан Ибрагимович
    Златан Ибрагимович

    Как передает источник, футболист заплатил три миллиона евро за землю площадью около 1000 гектаров. Участок расположен в горах, на границе Швеции и Норвегии, недалеко от Оре, который является горнолыжным курортом.

    Отмечается, что у него есть разрешение, позволяющее заниматься охотой и рыбалкой на этой территории, также он сможет кататься там на снегоходе.

    В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» 10 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал две результативные передачи. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли «Барселона» без Месси?
  • «Барселона» — «Эйбар». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Справится ли «МЮ» с «волками» на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Сумеет ли «Арсенал» удачно выступить во втором матче кряду?
  • «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Комментарии
  • 100
  • баксов
    новым игрокам
    • забрать
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    9.31
  • Экспресс дня 29 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Брайтон энд Хоув Альбион — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч США U20 — Чехия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Эльче — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Суонси — Рединг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры