Ибрагимович купил участок леса в Швеции за три миллиона евро

Нападающийприобрел участок леса в Швеции, сообщает Football Italia.

Как передает источник, футболист заплатил три миллиона евро за землю площадью около 1000 гектаров. Участок расположен в горах, на границе Швеции и Норвегии, недалеко от Оре, который является горнолыжным курортом.

Отмечается, что у него есть разрешение, позволяющее заниматься охотой и рыбалкой на этой территории, также он сможет кататься там на снегоходе.

В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» 10 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал две результативные передачи. 0